Bukele y sus hermanos buscan crear criptomoneda para El Salvador, según El Faro

La introducción del bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador sería la puerta para que el Gobierno de Nayib Bukele busque crear una criptomoneda nacional, de acuerdo con una investigación del periódico El Faro.



De acuerdo con el medio, que cita videos de reuniones privadas entre empresarios de las criptomonedas, funcionarios y dos hermanos del mandatario, la moneda estaría atada al valor de una moneda fiduciaria.



"Es una criptomoneda distinta al bitcóin y cuyo valor se amarra al de una moneda física, como el dólar, lo que la hace menos volátil", publicó El Faro.



El texto explica que "este plan no ha sido discutido en público por el Gobierno" y que también implicaría "la creación de un nuevo sistema financiero".



"Así lo dicen los principales tomadores de decisiones de este plan, que no son funcionarios públicos con nombramientos oficiales, sino Ibrajim y Yusef, dos hermanos de Nayib Bukele que se presentan como asesores de la Presidencia. Son, junto al otro hermano Karim, los principales estrategas de este Gobierno", agregó.



El Faro sostuvo que cuenta con copia de varios videos de reuniones virtuales que suman más de dos horas.



En estos, de acuerdo con el medio, "aparecen distintas negociaciones con delegados de al menos cinco empresas de tecnología" extranjeras entre el 27 de mayo y el 7 de junio pasados.



La Asamblea Legislativa aprobó a inicios de junio una iniciativa de Bukele para darle curso legal al bitcóin y que entrara en vigencia el 9 de septiembre.



El Salvador se convirtió así en el primer país del mundo en adoptar esta criptodivisa como moneda, junto al dólar estadounidense.



"IDEAS DESCARTADAS"



El medio de investigación cita en su texto al secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, quien señala que las ideas fuera de la Ley Bitcóin habrían quedado descartadas.

"La única política pública que se ha impulsado es la del Bitcóin a la par del dólar, con el dólar como moneda de referencia. Todo lo demás quedó en ideas descartadas o simplemente propuestas de terceros", dijo Sanabria a El Faro el 16 de julio.



Sobre el papel de los hermanos del presidente, indicó que estos "no trabajan en el Gobierno, pero para nadie es secreto que el presidente los escucha y muchas veces los consulta para la toma de decisiones".



La adopción del bitcóin como una moneda de curso legal en El Salvador es vista como una decisión poco o nada acertada por el 77,5 % de la población, de acuerdo con un sondeo universitario dado a conocer el pasado 8 de julio. EFE