Un muerto en desfile del orgullo gay en Estados Unidos

El conductor de una camioneta atropelló a personas que participaban en un desfile del orgullo LGBTQ el sábado en el sur de Florida, Estados Unidos, con de un muerto y un herido, dijeron las autoridades.



Si bien la camioneta parecía participar del desfile, no estaba claro en lo inmediato si el incidente se trató de un ataque deliberado o un accidente.



El policía Ali Adamson dijo en conferencia de prensa que se estaban evaluando todas las posibilidades.

El incidente ocurrió al comienzo del desfile LGBTQ en la ciudad de Wilton Manors, cerca de Ft. Lauderdale.



La camioneta blanca estaba alineada con otros vehículos para el desfile cuando aceleró y embistió a las peatones antes de estrellarse contra un vivero, dijo Local 10 News.



El conductor fue luego detenido.



Dos hombres fueron transportados a un centro médico, uno de los cuales murió más tarde, dijo Adamson. El otro permanece hospitalizado pero se espera que sobreviva, agregó.



El conductor y las víctimas son miembros del Coro de Hombres Gay de Fort Lauderdale, según un comunicado del presidente del grupo, Justin Knight, quien calificó el incidente como un "desafortunado accidente".



"Nuestros pensamientos y oraciones están con los afectados por el desafortunado accidente que ocurrió cuando comenzaba el Desfile del Orgullo de Stonewall", agregó.



"Nuestros compañeros del Coro fueron quienes resultaron heridos y el conductor también es parte de la familia del Coro. Que yo sepa, esto no fue un ataque contra la comunidad LGBTQ. Anticipamos que habrá más detalles y pedimos el amor y el apoyo de la comunidad".



El alcalde de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, que estaba en el desfile, dijo a una emisora local que pensaba que el accidente fue "deliberado".



Luego lo calificó como "un ataque terrorista contra la comunidad LGBT" y afirmó que la camioneta había apuntado contra el automóvil de la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, que estaba en un descapotable esperando participar en la procesión, pero que no logró su objetivo.



Wasserman Schultz dijo en Twitter que estaba "profundamente conmovida y devastada por la pérdida de una vida" y que tanto ella como su personal estaban a salvo.



Tras el incidente, ll Departamento de Policía de Wilton Manors dijo en Twitter que el público no estaba en peligro. Pese a que el desfile fue cancelado "debido a un incidente trágico", los otros eventos del festival continuaron, agregó.