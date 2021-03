Holanda suspende uso de la vacuna de AstraZeneca por precaución

La Haya, Holanda.

Holanda suspendió este domingo, por precaución, el uso de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus hasta el 28 de marzo, después de que se reportaran "efectos secundarios posibles" en Dinamarca y Noruega.



"Basándose en nuevas informaciones, la Autoridad holandesa de Medicamentos aconsejó, como medida de precaución y a la espera de una investigación más profunda, suspender la administración de la vacuna de AstraZeneca" contra el covid-19, indicó el Ministerio de Salud en un comunicado.



"La cuestión crucial es saber si se trata de quejas tras la vacunación o a causa de la vacunación. No debería haber ninguna duda sobre las vacunas", declaró el ministro de Salud, Hugo de Jonge, citado en el comunicado.



"Tenemos que mostrarnos prudentes, y por eso lo sensato ahora es apretar el botón de pausa, por precaución", agregó.



Noruega, como Islandia o Dinamarca, anunció el jueves que suspendía el uso de la vacuna de AstraZeneca, también por "precaución", por unos temores relacionados con la formación de coágulos sanguíneos en personas vacunadas con el inmunizante.



Bulgaria hizo lo propio el viernes y Tailandia retrasó su campaña de inmunización con ese producto.

Sin embargo, en Holanda no se ha detectado ningún caso similar, matizó el ministerio, que aconsejó a las personas que se vacunaron con ese producto que contacten con su médico si presentan síntomas "inesperados y/o desconocidos" al cabo de tres días.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó el viernes que no existen "razones para no utilizar" la vacuna desarrollada por el laboratorio británico AstraZeneca y la universidad de Oxford.