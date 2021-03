Venezuela despliega sus tropas en aniversario de la muerte de Chávez

Caracas, Venezuela.

Al ritmo de una banda marcial, miles de soldados marcharon en Caracas este viernes para participar en el inicio de unos ejercicios militares organizados en todo el país, que se extenderán durante el fin de semana.



La operación se denominó "Escudo Bolivariano 'Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías 2021'", en homenaje al exmandatario venezolano y líder de la llamada revolución bolivariana, que falleció el 5 de marzo de 2013.



"¡Chávez vive, la Patria sigue!", gritó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, en un acto.





"Vemos como la patria se defiende hoy con mayor fiereza y mayor firmeza ante el imperialismo, esa es la tarea que nos dejaste mi comandante Chávez y que hemos cumplido", añadió el jefe militar en traje de campaña.



Dos grupos de soldados marcharon en Caracas hasta Fuerte Tiuna desde el cuartel donde reposa el cuerpo de Chávez, en el barrio 23 de enero bastión del chavismo, y desde el hospital donde falleció hace ocho años.



Ondeaban banderas venezolanas y gritaban consignas militares con una banda marcial de fondo, constató la AFP.



"Hoy toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todas las regiones del país, bajo el mando del comandante estratégico operacional, están realizando un despliegue perfecto que antecedió una fase de planificación, también perfecta", añadió Padrino.



El presidente Nicolás Maduro, que asumió el poder tras la muerte de Chávez, ha acusado a Estados Unidos y Colombia, sus principales detractores internacionales, de encabezar planes para derrocarlo, y ha convocado a los militares, su principal sostén, a estar en "máxima alerta".

Este tipo de operaciones militares se organizan con frecuencia en el país. De hecho, el ejercicio "Escudo Bolivariano" es un despliegue permanente ordenado por Maduro desde febrero de 2020.



No está claro cuántos militares fueron desplegados en esta operación, que incluye a todos los componentes militares, incluida la Milicia, un cuerpo creado por Chávez y compuesto por civiles.



"Garantizaremos la cohesión de nuestra Fuerza Armada (...) para garantizar la seguridad de la nación" y "prepararnos para defendernos y prepararnos para contraatacar contra todo tipo de amenazas, no importa la magnitud", indicó más temprano Remigio Ceballos, uno de los principales jefes militares de Venezuela y recientemente sancionado por la Unión Europea.