Biden rechaza compartir vacunas con México

Washington, Estados Unidos.

El presidente de EEUU, Joe Biden, no tiene intención de compartir el suministro de vacunas contra la covid-19 de su país con México, pese a que su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, piensa pedírselo en su primera reunión bilateral de este lunes.



Preguntada sobre si Biden estaba considerando compartir con México parte del suministro de vacunas contra la covid-19 de EEUU, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, respondió con un "no" tajante, en su rueda de prensa diaria.



"No, el presidente (Biden) ha dejado claro que está centrado en garantizar que las vacunas sean accesibles para todos los estadounidenses. Ese es nuestro foco", indicó.



Después, "el siguiente paso es la recuperación económica, y eso será garantizando que nuestros vecinos, México y Canadá, manejen la pandemia de manera similar, de forma que podamos abrir nuestras fronteras y reconstruir mejor -detalló-, pero nuestro foco, el foco de la Administración es asegurarse de que todos los estadounidenses estén vacunados".



"Y una vez que hayamos cumplido ese objetivo, estaremos contentos de hablar de pasos más allá de eso", subrayó.



Este lunes, López Obrador informó que pedirá en su primera reunión bilateral con Biden, que será virtual por la pandemia, que EEUU abra la venta de vacunas de la covid-19.



López Obrador reconoció en su rueda de prensa diaria que ya le ha solicitado a Biden que permita que las farmacéuticas estadounidenses distribuyan la vacuna a México, que tiene un contrato de 34,4 millones de dosis de Pfizer.

Vea: El mundo no vencerá la pandemia este año, afirma la OMS



"Sí, y a lo mejor ya hay una respuesta, si él considera que debe tratarse el tema porque también nosotros no queremos imponer agenda, tenemos que ser respetuosos, pero sí es un tema que nos importa mucho, como se comprende", expresó en Palacio Nacional.



Durante su primer encuentro, ambos mandatarios tienen previsto hablar de la vacuna contra la covid-19, migración, seguridad, el cambio climático y el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



El mandatario mexicano ha cuestionado que las vacunas que México adquirió de Pfizer y BioNTech se produzcan en una planta en Bélgica, porque EEUU ha exigido a sus farmacéuticas reservar la producción para dentro de su territorio. EFE