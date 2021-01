Logros y fracasos de Trump como presidente de Estados Unidos

Washington.



El 20 de enero de 2017 Donald Trump se convirtió en el 45° presidente de Estados Unidos, cargo al que llegó tras prometer en su campaña hacer grande al país "otra vez" (Make America Great Again).



Pero el próximo miércoles 20 de enero el mandato del magnate llega a su fin y, como es normal, con logros y fracasos. Promesas cumplidas y otras no.



Donald Trump se jacta de que "ninguna administración" logró más que la suya durante su mandato como presidente.

Logros

Los éxitos de Trump destacan en temas como economía, justicia y política exterior.

En el primer trimestre de 2019 el producto interno bruto de Estados Unidos creció 3.9% y el desempleo cayó en 3.6%, la tasa más baja en 50 años. El crecimiento económico de EEUU nunca estuvo en duda, ya que la experiencia de Trump en sus negocios fueron su mejor aval.



En materia de justicia el presidente Trump cumplió su promesa de nombrar a varios jueces federales conservadores en la Corte Suprema, gracias a la mayoría republicana en el Congreso.





Otro de los logros de Trump fue su manejo en la política exterior. Amenazó a las autoridades de México con colocar impuestos si no accedía a su peticiones, endureció las medidas para que los migrantes pudieran entrar a su país y forzó a México a frenar las caravanas provinientes de Honduras, Guatemala y El Salvador antes de que llegaran a Estados Unidos.



También cumplió su promesa de aplicar mano dura a China en materia de comercio y logró la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, ahora llamado T-MEC.

Fracasos

Uno de los temas por los que más fue criticado Trump durante 2020 fue el manejo del Covid-19. El mandatario asegura que hizo un buen trabajo, sin embargo las cifras diarias demuestran lo contrario, al punto que Estados Unidos sigue siendo el epicentro de la pandemia.

La construcción del muro fronterizo fue una promesa clave para que Trump ganara la presidencia de Estados Unidos, sin embargo solo inició la construcción del mismo.





Otra promesa de campaña imcumplida fue revocar la ley sanitaria de Barack Obama (Obamacare). Expertos dicen que no pudo acabar con la ley debido a que no presentó una propuesta creíble.



No se puede dejar pasar por alto que la violencia racial recrudeció durante el mandato de Trump. Los supremacistas blancos actuaron sin control, como resultado un país dividido con diversas manifestaciones.



Incluso en muchas manifestaciones ocurrieron actos contra miembros de la comunidad afroamericana, el más recordado es la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco.



Cabe mencionar que en el ocaso del mandato de Trump se registró el asalto violento al Capitolio (6 de enero). El presidente arengó a sus seguidores a tomarse el Congreso para que Joe Biden no fuera comfirmado como mandatario de Estados Unidos.