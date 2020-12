Bill Gates predice que lo peor de la pandemia de coronavirus aún está por venir

California, Estados Unidos.

Bill Gates, el fundador de Microsoft y el hombre que predijo en 2015 que el mundo podía ser asolado por una pandemia, advirtió que en los próximos seis meses llegará lo peor del coronavirus a Estados Unidos y otros países del mundo.

El multimillonario brindó sus nuevas predicciones durante una entrevista con la cadena CNN, luego de que Estados Unidos estableciera nuevos récords de contagios, hospitalizaciones y muertes por el covid 19.

"Lamentablemente, los próximos cuatro a seis meses podrían ser los peores de la pandemia. El pronóstico del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud indica que habrá 200,000 muertes adicionales. Si siguiéramos las reglas, en cuanto a llevar cubrebocas y no mezclarnos, podríamos evitar un gran porcentaje de esas muertes", indicó Gates a CNN.

Estados Unidos, el país más afectado del mundo por la pandemia con casi 300,000 muertes, inició este lunes una campaña de vacunación masiva contra el covid 19, sin embargo, Gates considera que pese al avance aún esta lejos el retorno a la normalidad.

"No será hasta el verano que nos acerquemos de nuevo a la normalidad, puede incluso alargarse hasta principios de 2022, a menos que ayudemos a otros países a deshacerse de esta enfermedad y obtengamos altas tasas de vacunación en nuestro país, el riesgo de la reintroducción estará allí", agregó.



Gates también rememoró su predicción en 2015 sobre el impacto global de la pandemia, remarcando que esperaba que actuación de EEUU sería mejor de lo que ha demostrado hasta ahora.



"Pensé que EEUU haría un mejor trabajo manejando la pandemia. Cuando hice los pronósticos en 2015, dije que las muertes podrían ser más altas. Así que este virus podría ser más letal de lo que es. No estamos en el peor de los casos. Pero lo que me ha sorprendido es que el impacto económico en EEUU y en todo el mundo", expresó.

El magnate manifestó su respaldo a las drásticas restricciones de los gobernadores de algunos estados, incluyendo California, para evitar la propagación del virus.



"Bueno, ciertamente, llevar una máscara no tiene inconvenientes. Los bares y restaurantes en la mayor parte del país estarán cerrados a medida que entremos en esta ola, y lamentablemente creo que eso es apropiado", aseguró.



'No quieres que alguien a quien amas sea una víctima más del coronavirus', agregó.