La pandemia que Bill Gates predijo y que el mundo ignoró

Redacción

En el año 2015, cuando Bill Gates todavía estaba al frente de Microsoft, presentó una charla TED cuya temática giraba en torno a los grandes problemas que la humanidad podía enfrentar en el futuro.

Con una visión que ahora se antoja profética, Gates dijo que la siguiente gran amenaza no sería el peligro de una guerra convencional o nuclear, sino un virus, que tendría el potencial de matar a millones.

“Puede que exista un virus con el que las personas se sientan lo suficientemente bien mientras están infectadas para subirse a un avión o ir al supermercado y eso haría que se extienda por todo el mundo de manera muy rápida”, dijo el magnate en aquella oportunidad hace cinco años, una predicción que se proyecta como un eco del pasado hasta una realidad muy real y presente en este 2020 llamada COVID-19.

El vaticinio que Bill Gates hizo en 2015 es hoy una dolorosa realidad. Foto; Ted.com

Sin embargo, el mundo se dio el lujo de ignorar aquel vaticinio, hecho en momentos en los que el virus del Ébola provocaba estragos en África, un virus incluso más mortífero que el actual coronavirus, pero que estuvo lejos de convertirse en una pandemia mundial.

“No estamos preparados para próxima epidemia” dijo Gates y ahora el tiempo ha terminado por darle la razón.

“El problema no fue que el sistema de salud no funcionara adecuadamente, sino que en verdad no teníamos ningún sistema”, remató el cofundador de Microsoft.

Y por eso ahora, cinco años después, con cientos de miles de contagios, miles de muertes y advertencias ignoradas, el coronavirus tiene al mundo de rodillas.