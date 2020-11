En vivo: EEUU comienza recuento de votos y Trump toma la delantera

Washington, Estados Unidos.

Los primeros colegios electorales de EEUU, en concreto en los estados de Kentucky e Indiana, cerraron sus puertas a las 23.00 GMT en los comicios generales desarrollados este martes en el país, dándole una leve ventaja al presidente estadounidense Donald Trump en el recuento de votos.

Trump, aventaja a su rival demócrata, Joe Biden, por 19 compromisarios a 3 en el Colegio Electoral, según proyecciones de los medios estadounidenses.



El magnate sumó sus primeros 19 delegados en Indiana y Kentucky, mientras que Biden ganó los 3 de Vermont.



Los estadounidenses escogen hoy, aparte del futuro presidente, a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y a un tercio de los cien miembros del Senado.









Los centros de votación de Kentucky e Indiana, al igual que los de Nueva York, Virginia, Maine y otros estados del este del país, abrieron a las 06.00 hora local (11.00 GMT), con una afluencia desigual y con una mezcla de esperanza y ansiedad debido al ambiente de crispación y fuerte polarización.



En estas elecciones los votantes también eligen una decena de gobernadores y se pronuncian sobre numerosas iniciativas populares que, de prosperar, son tenidas en cuenta por las legislaturas estatales.





Cierre escalonado

Tras el cierre de los colegios electorales en Kentucky e Indiana, los centros de votación de los diferentes estados irán cerrando de manera escalonada en el resto de Estados Unidos, cuyo territorio abarca nueve husos horarios distintos.



Estas elecciones se han visto condicionadas por el coronavirus, que ha causado más de 9,3 millones de contagios confirmados y 232.000 muertes en Estados Unidos, el país más golpeado del mundo por la pandemia.



Debido a esto, la participación anticipada alcanzó un récord al superar los 100 millones de electores, de los que 35,9 millones corresponden a sufragios emitidos en persona en las pasadas jornadas y otros 64,8 millones a votos por correo, según la organización U.S. Elections Project de la Universidad de Florida.



Con esta cifra, sumada a los votos depositados hoy y los enviados por correo y que aún no han sido contabilizados, se espera que la participación rebase con creces los 136,6 millones de votantes, o un 55,7 % del electorado, que participaron en los comicios de 2016.



Las últimas encuestas dan al demócrata Joe Biden una ventaja de 7,2 puntos frente al presidente Donald Trump, que aspira a la reelección, según el promedio de sondeos de RealClearPolitics.



De acuerdo a esos datos, en los estados clave de Florida, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Arizona, Biden aventaja a Trump por una media de 2,3 puntos, apenas el margen de error estadístico, por lo que, debido al sistema de Colegio Electoral que rige en Estados Unidos, no hay nada decidido.

Vea: EEUU despliega sus tropas en varias ciudades previo a resultados electorales



En lugar del voto popular total, en los comicios en EEUU lo que realmente cuenta es el Colegio Electoral, un órgano integrado por 538 delegados que eligen los estados en función de su población.



El candidato ganador en cada estado, aunque sea por un solo voto, se lleva todos sus compromisarios, y el que alcanza los 270 es el elegido para ocupar la Casa Blanca durante los siguientes cuatro años.



RealClearPolitics apunta que Biden podría lograr 216 delegados, frente a 125 de Trump, mientras que habría 197 en juego todavía.