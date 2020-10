Melania pide el voto en Pensilvania para "el luchador" Trump

Washington, Estados Unidos.

La primera dama de Estados Unidos salió el martes a hacer campaña por su esposo, el presidente Donald Trump, por primera vez sola este año, alabándolo por ser un "luchador" y ofreciendo apoyo a las víctimas de la pandemia.



Melania Trump, de 50 años, ha sido una presencia rara en los eventos de campaña de su marido, pero ganó elogios por su discurso en la convención nacional del Partido Republicano en agosto, cuando el mandatario fue nominado formalmente para competir por un segundo mandato.



"Donald es un luchador. Ama a este país y lucha por ustedes todos los días", dijo la primera dama a los partidarios del presidente en Pensilvania, un estado clave en su duelo del 3 de noviembre con el demócrata Joe Biden.

"LE GANAREMOS A ESTE VIRUS"

La semana pasada Melania Trump vio frustrados sus planes de salir al ruedo de la campaña debido a una "tos persistente" tras contagiarse a principios de mes con el coronavirus, que afectó también a su marido y al hijo adolescente de ambos, Barron.



"Gracias por todo el amor y apoyo que nos brindaron cuando a nuestra familia le diagnosticaron covid-19", dijo el martes. "Nos sentimos mucho mejor ahora".



La exmodelo eslovena tuvo también palabras de compasión a las familias de los más de 225.000 estadounidenses que han sucumbido al covid-19 en lo que va de año.



"Sé que hay muchas personas que han perdido a sus seres queridos o conocen a personas que han sido afectadas para siempre por este enemigo silencioso", dijo.



"Los pensamientos y las oraciones de mi familia están con todos ustedes en este momento difícil", agregó Melania Trump. "Le ganaremos a este virus".



En su discurso, hizo algunos comentarios sobre el uso de su esposo de Twitter, donde suele lanzar improperios y hostigar a sus oponentes.

Vea: Elecciones EEUU: El voto latino, dividido pero no por igual



La campaña "Be Best" (Sé mejor), iniciativa distintiva de la primera dama que promueve "interacciones en internet edificantes, positivas y respetuosas", según el sitio web de la Casa Blanca, a menudo ha sido objeto de críticas debido a la actitud del propio mandatario.



"Por primera vez en la historia, los ciudadanos de este país pueden escuchar directa e instantáneamente a su presidente todos los días a través de las redes sociales", dijo Melania Trump.



"No siempre estoy de acuerdo con la forma en que dice las cosas", agregó, entre risas de la multitud. "Pero para él es importante hablarle directamente a las personas a las que sirve".