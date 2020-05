Biden crea polémica al afirmar que los negros no votan por Trump

Washington, Estados Unidos.

Joe Biden, aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, atizó la controversia este viernes al decir a un conductor de radio afroestadounidense que "no es negro" si pensaba apoyar al mandatario Donald Trump en las elecciones de noviembre.



Inmediatamente, el equipo de campaña de Trump, con quien se espera disputará la Casa Blanca, lo acusó de racismo.



"No debería haber sido tan impertinente", dijo luego el exvicepresidente de 77 años, lamentando sus comentarios "desafortunados".





"Nadie debería tener que votar por un partido sobre la base de su raza, religión, orígenes", agregó, según los periodistas que asistieron a su invitación a la Cámara Nacional de Comercio Negra, que promueve el desarrollo económico de los afroestadounidenses.

Polémica entrevista

Biden, de 77 años y futuro candidato del Partido Demócrata, hizo los controvertidos comentarios durante una entrevista enérgica y por momentos polémica que le realizó el popular locutor negro Charlamagne tha God, quien lo interrogó sobre su historial en su relación con esa minoría.



Biden, número dos de Barack Obama en la Casa Blanca durante ocho años, defendió firmemente sus lazos con la comunidad negra.



"Recibo un apoyo abrumador" de los líderes y votantes negros, dijo durante la entrevista.



Charlamagne, cuyo nombre real es Lenard Larry McKelvey, dijo tras 17 minutos de entrevista que esperaba que Biden pudiera volver a participar de su programa porque "falta mucho hasta noviembre (y) hay más preguntas".



"¿Tienes más preguntas?", le respondió el senador desde su casa, donde está confinado por la pandemia del nuevo coronavirus.



"Bueno, te digo que si tienes un problema para elegir entre Trump y yo, entonces no eres negro", afirmó.



Los comentarios, que se emitieron el viernes por la mañana durante el programa de radio The Breakfast Club, provocaron reacciones inmediatas.



El equipo de campaña del mandatario calificó el intercambio de "desagradable" en Twitter, mientras que su hijo Donald Trump Jr. acusó a Biden en la misma red de tener una "mentalidad racista repugnante y deshumanizante".



El senador Tim Scott, el único republicano negro en el Senado, señaló a su vez que 1,3 millones de estadounidenses negros habían votado por Trump en 2016.



"Diría que estoy sorprendido [por el comentario de Biden], pero lamentablemente es normal que los demócratas den por sentado que la comunidad negra los apoya", tuiteó Scott.



Charlamagne desafió a Biden por lo mismo, diciendo que le preocupa que "los demócratas den por sentado que los votantes negros" se pronunciarán por ellos.



Biden respondió que había trabajado en comunidades negras durante décadas. Y recordó que en Carolina del Sur, donde ganó las primarias demócratas de febrero, superó a sus rivales en todos los condados.



"He obtenido más proporción del voto negro que nadie, incluido Barack" Obama, dijo.



Una hipótesis sobre la derrota de Hillary Clinton en 2016 es que los demócratas dieron por ganados de antemano los votos de los afroestadounidenses y, por lo tanto, no hicieron suficiente campaña con ellos, lo que resultó en una baja participación en comparación con los comicios en los que se había presentado Obama.



Su movilización se considera crucial para ganar la Casa Blanca el 3 de noviembre.



Igualmente, Trump ha sido acusado de racismo después de hacer comentarios ambiguos sobre los nacionalistas blancos, y sigue siendo impopular entre los votantes negros.



Al ser consultado sobre la controversia, Charlamagne tha God dijo que "los negros han invertido mucho en este partido (demócrata) y el retorno de la inversión no ha sido excelente".



"No me puedes pedir que tenga más miedo de Trump que a buscar cosas para los míos", dijo en un comunicado al sitio Mediaite.



En la entrevista, que continuó después del controvertido intercambio, Biden recordó su trabajo para fortalecer el derecho al voto afroestadounidense, e indicó que el racismo institucional "todavía prevalece" en la sociedad.



En ese sentido, denunció la gestión de la administración Trump de la pandemia de coronavirus, que afecta desproporcionalmente más a los negros que a los blancos en algunas regiones del país.



"En los servicios considerados esenciales hay una cantidad desproporcionada de afroestadounidenses. Y se están rompiendo el cuello, arriesgando sus vidas, perdiendo sus vidas", destacó el demócrata.

El entrevistador también señaló que muchos se han opuesto a que Biden elija un candidato negro para la vicepresidencia. "Los negros salvaron su vida política en la primaria" demócrata, indicó.



Biden señaló entonces que "muchas mujeres negras están siendo consideradas" en su proceso de selección que podría durar hasta julio.



Las especulaciones incluyen a la senadora y exprecandidata presidencial demócrata Kamala Harris, a la excandidata a gobernadora de Georgia Stacey Abrams y a la congresista electa en la Cámara de Representantes Val Demings.