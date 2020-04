Nueva York extiende medidas contención hasta 15 de mayo pese a menos muertos por coronavirus

Nueva York, Estados Unidos.



El estado de Nueva York mantendrá las medidas de contención de la pandemia del nuevo coronavirus hasta el próximo 15 de mayo, anunció este jueves el gobernador Andrew Cuomo, que también informó de que el número de muertos en las últimas horas por COVID-19 ha sido de 606, la menor cifra de fallecidos desde el pasado 6 de abril, lo que eleva el total de muertos a 12,192.

Cuomo desveló que el número de hospitalizaciones registradas el miércoles se situó en 1,996, la tercera cifra más baja en los últimos siete días, lo que eleva el número total de personas ingresadas en 17,735.



En este sentido, explicó que por tercer día consecutivo el número de bajas hospitalarias de personas afectadas de COVID-19 ha sido superior al de los ingresos.

RITMO DE CONTAGIO

Según Cuomo, el ritmo de contagio en el estado de Nueva York se ha situado en 0,9 contagios por persona, lo que significa que de cada diez personas, una no contagia a nadie; un índice todavía muy alejado del 0,3 logrado por las autoriaddes Chinas en Wuhan, según Cuomo, que lo considera insuficiente para retomar la actividad social, económica y educativa en el estado.

"Hemos controlado a la bestia, hemos reducido el ritmo de contagio" dijo Cuomo antes de aclarar que no se puede retomar la actividad porque si no el ritmo de infección volvería a crecer y advirtió de que el estado no tiene capacidad de medir el ritmo de expansión porque únicamente hace análisis a personas que tienen síntomas y han estado en contacto con enfermos.



Esta mañana, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio aseguró, por su parte, que los datos de nuevas hospitalizaciones, de personas en cuidados intensivos y el porcentaje de pruebas positivas, -tres indicadores en los que las autoridades se fijan especialmente para ver la evolución del COVID-19-, empeoraron de forma generalizada por primera vez desde que comenzaron a ofrecerse hace unos días.

Estas informaciones confirmadas, que se publican con 48 horas de retraso, hicieron del 14 de abril un día "difícil" que muestra que la salida de la crisis va a ser lenta, según dijo el alcalde, Bill de Blasio.

CUBRIRSE NARIZ Y BOCA

Cuomo, que ayer anunció que impondrá el uso de mascarillas o telas que cubran la nariz y la boca en lugares públicos, precisó hoy que la medida entrará en vigor el viernes a las 20.00 hora local (02.00 GMT del sábado) e insistió en que será obligatorio en los medios de transporte público.



Asimismo, los conductores de taxis y de servicios privados de transporte deberán cubrirse, también.

"Estoy recibiendo llamadas de gente que no está contenta por los que dije ayer, porque lo consideran una intrusión personal", una "imposición", dijo Cuomo antes de subrayar que es una "medida que puede salvar vidas" porque puede evitar que una persona enferma contagie a otras.

Por otra parte, volvió a cargar contra el gobierno federal y lo acusó de "estar ahogando" a los gobiernos estatales y locales por no enviarles fondos para afrontar la crisis sanitaria y económica causada por el nuevo coronavirus.



El gobernador recordó que el presupuesto del estado tiene 15,000 millones de déficit debido a lo ingresos que se dejarán de recibir como consecuencia del parón económico.

ENFRENTAMIENTO CON EL PRESIDENTE TRUMP

En reacción a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump de que la ciudad de Nueva York está inflando la cifra de muertos después de que las autoridades locales incluyeran en sus registros el pasado martes 3,700 casos de personas fallecidas fuera de los hospitales y de los centros de cuidados de ancianos, y sospechosas de haber muerto por COVD-19, Cuomo cargó contra Trump y dijo que la inclusión de estos datos responde a una solicitud de las autoridades médicas estatales.

"¿No sé por qué Nueva York iba a querer inflar su cifra de muertes. Es ya suficientemente doloroso para querer inflarla", dijo Cuomo que mostró su disgusto por estas palabras.



Trump y Cuomo mantienen un tenso equilibrio de cooperación y enfrentamiento desde el estallido de la crisis desatada por la COVID-19, la última estalló esta semana cuando Trump reaccionó a una iniciativa de Cuomo y otros gobernadores del Partido Demócrata de preparar un plan coordinado para la reapertura económica.

El presidente acusó a estos responsables estatales de "amotinarse" y Cuomo lo acusó de creerse el rey del país e insistió en que cualquier decisión sobre la cuarentena se debe tomar a nivel local, no federal.