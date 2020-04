Costa Rica mantiene una lenta alza de casos de COVID-19

San José.



Costa Rica registra esta semana 17 casos nuevos del coronavirus SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad del COVID-19), con lo que se mantiene un lento crecimiento en el número de casos positivos, pero las autoridades expresaron su preocupación debido a que ha percibido una importante cantidad de gente en las calles.



Los datos divulgados por el Ministerio de Salud indican que se contabilizan 612 casos positivos desde que se detectó el primero el pasado 6 de marzo, 6.256 pruebas han resultado negativas, tres pacientes han fallecido y 62 han sido declarados como recuperados.



En la actualidad hay 20 personas hospitalizadas, de las cuales 14 se encuentran en unidades de cuidados intensivos.



El ministro de Salud, Daniel Salas, expresó este lunes que la mayoría de la población del país se ha comportado a la altura en las últimas semanas en el acatamiento a las medidas preventivas y restrictivas, pero expresó su preocupación porque este lunes se ha visto una importante cantidad de personas en las calles.

"El comportamiento en las calles es un mal presagio. Hemos venido haciéndolo bastante bien, pero hoy hemos visto gente muy cerca de otra, conglomeraciones, filas en los bancos. Este efecto rebote de la Semana Santa nos deja pensando seriamente en lo que pueda ocurrir en las siguientes semanas", manifestó Salas.



Tras una restricción a la circulación casi total durante la Semana Santa, este lunes solo está prohibida la circulación de vehículos cuyas placas finalizan en los números 1 y 2, y a partir de las 19.00 horas la restricción será total.



Los supermercados y farmacias están operando, los restaurantes pueden trabajar a un 50 % de su capacidad y otros establecimientos comerciales deben aplicar medidas estrictas de higiene y distanciamiento.



El curso lectivo se mantiene suspendido y cerrados totalmente los bares, cines, teatros, discotecas, entre otros sitios de aglomeración de gente.



El ministro de Salud hizo un llamado a la población a permanecer en casa el máximo posible, a continuar en el teletrabajo a quienes puedan ejercerlo y a acatar las medidas preventivas y restrictivas, con el fin de "no llegar a un escenario que nadie quiere".



Salas explicó que Costa Rica está comenzando la tercera quincena de la pandemia y alertó que no hay que bajar la guardia porque a esas alturas países como España o Italia no habían enfrentado el crecimiento exponencial de casos que saturó sus servicios de salud.



"Italia y España han librado una de las batallas más crudas en la que los médicos y enfermeras no saben qué hacer con las personas graves. Hasta la tercera quincena estos países estaban con números parecidos a los nuestros. Debemos mentalizarnos de que estamos en una pandemia", manifestó el ministro.



El presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, Román Macaya, explicó que las autoridades sanitarias están avanzando en la elaboración de los protocolos para la donación de plasma de pacientes recuperados con el que se buscará crear un suero que sirva para el tratamiento de pacientes graves.



El Congreso también aprobó en el primero de dos debates un proyecto de ley que habilita el uso de dinero de las tarifas de combustibles para brindar subsidios a trabajadores del sector privado que perdieron el empleo o se les redujo la jornada..



Este proyecto establece que la tarifa de los combustibles no bajará durante la emergencia nacional a pesar de la caída de los precios internacionales, con el fin de utilizar el diferencial en subsidios.