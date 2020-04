Nueva York recomienda salir a la calle con la boca y la nariz cubiertas

Nueva York, Estados Unidos.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha recomendado este jueves a los más de ocho millones de residentes de la ciudad que cuando salgan a la calle se cubran la boca y la nariz con algún material de tela o de papel para contribuir a la ralentización de la expansión del coronavirus.



"La razón de esta recomendación es porque los estudios están mostrando que al parecer algunas personas asintomáticas y presintomáticas están transmitiendo esta enfermedad. No tenemos evidencias perfectas (...), pero cada vez parece más evidente", dijo De Blasio en una conferencia de prensa, y aconsejó ponerse una bufanda, un pañuelo de la cabeza o un trozo de tela.



Esta nueva medida se suma a las ya existentes de mantener una distancia social de dos metros, lavarse las manos con jabón durante 20 segundos, toser o estornudar en el ángulo interno del codo y salir a la calle solo por cuestiones necesarias.

Unos consejos que las autoridades recuerdan constantemente a través de anuncios, letreros luminosos y los altavoces del Metro tanto en inglés como en español.



De hecho, De Basio insistió en que esta medida no sustituye a las anteriores ni supone que se puede reducir la distancia social recomendada.



"Cuando te pones esa máscara estás ayudando a los demás", dijo el alcalde, que desaconsejó enérgicamente emplear mascarillas médicas para evitar que escaseen para el personal sanitario que atiende a las decenas de miles de personas que han dado positivo en la ciudad.

- Nueva York se ha convertido en el epicentro mundial de la pandemia -

La ciudad de Nueva York, con 51.809 contagios, se ha convertido en el epicentro mundial de la pandemia.



Por su parte, la comisaria de salud del Ayuntamiento, Oxiris Barbot, insistió en que el objetivo de esta prenda es, por un lado evitar que las personas que no presentan síntomas o aquellas cuya enfermedad está en una primera fase "transmitan la enfermedad a otra gente cuando salen a la calle" y que, en segundo lugar, sirvan de recordatorio para mantener la distancia social recomendada.



La doctora agregó que después de cada uso se deben lavar con agua y jabón, que no se deben compartir y que no se deben usar si están húmedas, por lo que recomendó tener al menos dos para usarlas de manera alternativa.





De Blasio, por otro lado, apuntó que a partir de este viernes los 431 centros repartidos por la ciudad para ofrecer alimentos a los niños que recibían comida gratuita o ayuda alimentaria en los colegios -antes de su cierre-, comenzarán a entregar comida a todo adulto que lo solicite. "Cada vez hay más gente que necesita comida y todo el que necesite ayuda la tendrá", dijo.



Estos lugares de reparto, atenderán desde las 7.30 de la mañana a las 11.30 a niños y familias con menores y entre las 11.30 y la 13.30 a cualquier personas que lo solicite.



Asimismo, hizo un llamado a las autoridades federales para conseguir entre 2.500 y 3.500 ventiladores para la próxima semana, con el objetivo de cubrir las necesidades médicas de la ciudad.



"Se trata de una necesidad nacional encontrar estos respiradores y traerlos a Nueva York", dijo el alcalde, y explicó que ha hablado recientemente con el presidente Donald Trump para comunicarle la necesidad de camas, material y personal sanitario que necesita la ciudad para afrontar la crisis sanitaria.