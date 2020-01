Los protagonistas de la tragicomedia del Brexit

Londres, Reino Unido.

El Reino Unido se dispone a abandonar la Unión Europea el viernes, tras años de sobresaltos, giros, obstáculos y dramas protagonizados por una variedad de personalidades políticas.



Estos son algunos de los personajes de esta tragicomedia:

La ministra del Interior de Cameron, Theresa May, que pese a ser euroescéptica había hecho campaña contra el Brexit r espaldando a su jefe, fue designada para sucederle. Convencida de que era su misión cumplir con el deseo del 52% de británicos que votó por el Brexit pero respetando los temores del 48% que votó en contra, negoció un acuerdo con Bruselas que no satisfacía ni a unos ni a otros. En un intento de reforzar su posición para poder hacer y deshacer, convocó legislativas anticipadas en junio de 2017 convencida por unos sondeos favorables. Pero perdió la mayoría absoluta y quedó a merced de un Parlamento fragmentado. La Cámara, dirigida por el controvertido presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, rechazó reiteradamente el acuerdo de May , quien acabó dimitiendo en julio de 2019.

4 Barnier, Juncker y Tusk

Exministro francés de Exteriores y excomisario europeo, Michel Barnier fue rescatado del olvido en 2016 para liderar el equipo de negociadores encargado de acordar el Brexit con Londres.



Marcó su terreno estableciendo que todos los encuentros tuviesen lugar en Bruselas y que no se negociase la futura relación hasta que las condiciones del divorcio no estuviesen resueltas.



Como presidente de la Comisión Europea, el ex primer ministro luxemburgués Jean-Claude Juncker vivió el Brexit desde el principio y hasta que dejó su cargo en diciembre.



Lo hizo junto a su colega Donald Tusk, ex primer ministro polaco que presidió el Consejo Europeo de 2014 a 2019.



Conocidos por no morderse la lengua, los dos hombres tuvieron palabras impactantes y a veces polémicas sobre el proceso. "Me he preguntado cómo es el lugar especial en el infierno para aquellos que defendieron el Brexit", dijo una vez Tusk.