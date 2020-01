Trump confía en la lealtad de republicanos en el Senado

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que tiene confianza en el Senado de su país con respecto al juicio político que se ha abierto en su contra y cuyas reglas fueron aprobadas esta madrugada, mientras él se encuentra en Suiza asistiendo al Foro Económico Mundial de Davos.



"Tengo una gran confianza en el Senado", dijo Trump al detenerse ante la prensa interesada en obtener sus comentarios sobre el juicio político que empezó este martes, el mismo día en que él presumía ante la audiencia del Foro de Davos del "boom económico" que atraviesa Estados Unidos.



Mientras en esa alocución no hizo ninguna mención, ni siquiera indirecta, a la situación política en Washington, Trump declaró hoy a periodista suizos que el Senado "hará lo que tenga que hacer".





De manera más extensa, Trump se refirió al "impeachment" (proceso de destitución) en una breve conferencia de prensa ante de abandonar Davos, en la considero que "lo que está pasando es terrible para nuestro país... hay que volver a nuestros negocios".



Varias veces llamó "mentirosos" y "corruptos" a sus acusadores, así como a una de la parte de la prensa crítica.



"Hay gente que gana precios por reportajes hechos sobre mí, y luego resulta que todo es totalmente mentira", dijo.



Trump defendió en su comparecencia a su abogado y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, uno de cuyos socios ha asegurado que Trump "sabía todo" sobre sus esfuerzos para presionar a Ucrania a investigar al exvicepresidente de EEUU, Joe Biden, con fines electorales.



Según Trump, la prensa y la oposición política están maltratando a Giuliani y éste no se lo merece.



Sostuvo que si Giuliani no forma parte de su equipo legal (del "impeachment") es porque "en algún momento, si toda esta vergüenza continúa, podría ser llamado como testigo y podría haber un conflicto (de interés)", pero agregó que debe quedar claro que "él está en mi equipo".



"Yo no he cometido ningún crimen", recalcó una y otra vez Trump, quien llamó a la actual situación el resultado de "una cacería de brujas".

Vea: Republicanos bloquean exigencias demócratas para juicio a Trump



Antes de hablar con la prensa, Trump se reunió en privado con el presidente de Irak, Barham Salih, con el que se anticipaba que abordaría la cuestión de la presencia de tropas estadounidenses en su país, que es una de las piezas centrales de las tensiones que se viven en Oriente Medio y que involucran a Irán.



Trump solo tenía en su agenda reunirse con líderes políticos de esa región en el día y medio pasado en Davos.



En la víspera lo hizo con el primer ministro paquistaní, Imran Khan, cuyo gobierno se ha ofrecido a mediar entre EEUU e Irán. EFE