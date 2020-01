La Casa Blanca violó la ley al retener fondos para Ucrania, revela investigación

Washington, Estados Unidos.

La Casa Blanca "vulneró la ley" al congelar ayuda militar para Ucrania con el fin de presionar a su gobierno, afirmó este jueves un organismo independiente de control al Ejecutivo, pronunciándose sobre un asunto clave en el juicio político al presidente estadounidense, Donald Trump.



El informe ha sido publicado el mismo día en que los senadores prestará juramento ante el jefe de la Corte Suprema, un paso previo al juicio del mandatario republicano en el Congreso.



Trump se enfrenta a los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso por el escándalo ucraniano, un caso por el que se le acusa de haber presionado a Kiev para que investigara al demócrata Joe Biden, su posible rival en las presidenciales de noviembre.





Según los demócratas, que lanzaron la investigación contra Trump, la mayor medida de presión consistió en suspender una ayuda militar destinada a Ucrania, enfrascada en un conflicto armado con separatistas prorrusos apoyados por Moscú.



Esos fondos, sin embargo, habían sido aprobados por el Congreso, que es el responsable de autorizar o no ese tipo de gastos.



En su informe de este jueves, la oficina de rendición de cuentas del gobierno (GAO) señaló que los servicios encargados de asuntos presupuestarios de la Casa Blanca "vulneraron la ley al retener cerca de 214 millones de dólares asignados al Departamento de Defensa para una ayuda militar a Ucrania".



"El presidente tiene un poder estrecho y limitado para suspender" fondos asignados por el Congreso, indicó ese organismo.

Los servicios presupuestarios de la Casa Blanca (OMB) "indicaron a la GAO que había congelado los fondos para asegurarse de que no fueran gastados de una forma que pudiera entrar en contradicción con la política extranjera del presidente" Trump, añadió la oficina.



"La ley no permite al OMB retener fondos por cuestiones políticas", concluyó.



Trump y sus aliados republicanos afirman que el presidente no ejerció ninguna presión sobre Ucrania, como demuestra, según ellos, el hecho de que la ayuda militar se acabara desbloqueando.



Los demócratas responden que los fondos sólo se desbloquearon una vez que el caso empezó a suscitar polémica y después de que varios congresistas, incluidos republicanos, se preocuparan por la suspensión de los fondos para Ucrania.