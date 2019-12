Hallan con vida a joven desaparecida al abordar un taxi en México

Ciudad de México.

La joven Karen Espíndola, desaparecida el martes por la noche tras subirse a un taxi en Ciudad de México, ya se encuentra en su domicilio aunque no se encuentra "en las mejores condiciones", informó este miércoles su hermano a través de redes sociales.



"Muchas gracias a todos por el apoyo, Karen Espíndola, mi hermana ya está en casa. No llegó en las mejores condiciones pero seguirán las investigaciones", expresó Daniel Espíndola a través de su cuenta de Twitter.



En el mismo mensaje, añadió: "En verdad no le deseo este sentimiento a nadie".





La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien había dado seguimiento al caso, también confirmó el hallazgo de la joven.



"Me informa el equipo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que afortunadamente Laura Karen ya está en su domicilio con su familia", informó en su cuenta de Twitter.



La Secretaría de Seguridad capitalina concretó que "esta persona ya se encuentra en su domicilio a salvo".



La desaparición de la joven fue tendencia esta mañana en redes sociales en todo el país después de que su hermano diera a conocer el caso y se popularizara la etiqueta #TeBuscamosKaren, que fue tendencia en todo el país.



Daniel Espíndola reportó pasada la medianoche el suceso: "Mi hermana está perdida, venía sobre Tlalpan por el metro General Anaya, ahí abordó un taxi y alrededor de las 9:00 pm fue su último mensaje diciendo que el taxista se veía sospechoso. No le entran las llamadas ni los whats'".



La publicación, compartida por más de 70,000 usuarios se acompañaba de una foto de su hermana y una imagen de los últimos mensajes que envió Karen Espíndola a su madre.



"Mami, este señor se ve bien sospechoso y grosero", le dijo a su madre, quien le respondió que bajara del coche y le pidió que le mandara su ubicación, sin recibir respuesta.



Cinco minutos después la madre insistió con un "Heyyyy", que tampoco fue respondido.

El portavoz de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, informó en la mañana que se estaba trabajando con el C5, el centro responsable de las cámaras de Ciudad de México, para hallar a la joven.



En días recientes se han producido varios delitos de violencia de género en la Ciudad de México, capital de un país donde se estima que cada día son asesinadas diez mujeres.



Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los 46,5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66,1 % (30,7 millones) han enfrentado violencia de cualquier tipo alguna vez en su vida. EFE