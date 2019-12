Trump veta a los periodistas de Bloomberg News tras candidatura de Bloomberg

Washington, Estados Unidos.

El equipo de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que veta la entrada a sus actos a los periodistas que trabajan en Bloomberg News, la empresa de uno sus posibles rivales del Partido Demócrata en las elecciones de 2020.



Los miembros del equipo justificaron esta decisión por el "sesgo" de los trabajadores de Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York y uno de los 18 candidatos demócratas a ser el rival de Trump en los comicios del próximo año.





Brad Parscale, director de la campaña de Trump, dijo que tomaron esa decisión después de que Bloomberg News anunciara que no investigaría ni al jefe de su empresa ni a ninguno de sus rivales demócratas.



"Como campaña del presidente Trump, estábamos acostumbrados a prácticas informativas injustas, pero la mayoría de organizaciones no anuncian su sesgo tan públicamente", dijo Parscale.



El equipo de campaña no dará más acreditaciones a la compañía de Bloomberg para eventos y mítines del presidente, y decidirá "si colabora con algún reportero individual o responde consultas de la compañía", añadió el director.

El editor jefe de Bloomberg News, John Micklethwait respondió: "La acusación de sesgo no podría estar más lejos de la verdad. Hemos hecho la cobertura de Donald Trump de forma justa y sin sesgo desde que se convirtió en candidato en 2015 y lo continuaremos haciendo a pesar de las restricciones impuestas por el equipo de campaña de Trump".