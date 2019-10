Incendios y barricadas en inicio de una nueva jornada de protestas en Haití

Puerto Príncipe.



Puerto Príncipe amaneció este jueves con numerosas barricadas, bloqueos en las carreteras e incendios intencionados en el inicio de una nueva jornada de movilización convocada por grupos opositores contra el presidente, Jovenel Moise.



La jornada de movilización de este jueves ha sido planteada por la oposición como un día de "levantamiento general" de las clases populares y campesinas contra el jefe de Estado.



Desde temprano, la avenida Delmas, arteria que comunica el centro de Puerto Príncipe con el barrio de Pétion-Ville, donde se ubican la mayoría de las embajadas, estaba cortada de principio a fin con numerosas barricadas, piedras y adoquines colocados en la pista para cortar el tráfico a los automóviles.

Dato Haití vive protestas a diario desde el pasado 16 de septiembre, a raíz de la honda crisis económica y política que atraviesa el país más pobre de América.





En un mercado popular de Pétion-Ville, los activistas colocaron fuego en varios neumáticos, levantando densas humaredas negras, también impidiendo el paso de vehículos, aunque en este lugar algunos niños aprovecharon para saltar entre las llamas.

Organizaciones sociales de Haití

Los organizadores han previsto celebrar este jueves varias marchas multitudinarias que se dirigirán hacia Champs de Mars, el parque que queda enfrente del Palacio Nacional, y donde los activistas harán un homenaje a Jean Jacques Dessalines, padre de la patria haitiana, que murió asesinado un día como hoy en 1806.



El detonante de las protestas fue el desabastecimiento de combustible, pero las movilizaciones contra Moise han continuado a pesar de que ese problema ya se ha resuelto.



Las protestas prácticamente han paralizado la economía y las actividades de muchas instituciones públicas, así como de escuelas y universidades, que permanecen cerradas desde hace un mes.

Presidente Moise

El pasado martes, el presidente Moise dio un discurso en el que manifestó su voluntad de no renunciar a pesar de las protestas y en el que volvió a ofrecer diálogo a la oposición.



El discurso fue mal acogido por la oposición y también por parte de la comisión designada por Moise para abrir un diálogo con los opositores.



Cuatro de los siete miembros de esa comisión presentaron este miércoles su dimisión, entre ellos, su líder, el ex primer ministro Evans Paul.



"Estoy en desacuerdo con el discurso que hizo el presidente ayer, que no nos facilita el trabajo. El presidente fue muy categórico al decir que no va a renunciar, aunque nos dijo que está listo para poner todo sobre la mesa del diálogo", dijo Paul a Efe por teléfono este miércoles. EFE