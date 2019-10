Miles de pensionistas protestan en el Congreso español para exigir garantías

Madrid, España.

Miles de pensionistas de toda España se manifestaron este miércoles ante el Congreso de los Diputados para exigir que el próximo Gobierno que salga de las elecciones de noviembre garantice el futuro del sistema público de pensiones.



Unos 8,000 manifestantes, según las autoridades, se congregaron ante la sede parlamentaria coreando lemas como "La lucha es el camino" o "Todos somos pensionistas".



Dos de las principales exigencias son la revalorización por ley de las pensiones según aumente el Índice de Precios de Consumo real y que se eleve la pensión mínima hasta 1,080 euros (unos 1,190 dólares).



Un centenar de autobuses con pensionistas llegaron a Madrid para unirse a las columnas que llegaron ayer tras largas marchas a pie de varios cientos de kilómetros desde las ciudades de Rota (Cádiz, en el sur) y Bilbao (norte) para dar visibilidad a sus reivindicaciones.



La protesta, encabezada por una decena de pensionistas en silla de ruedas y con muletas, arrancó hoy desde la Puerta del Sol, plaza simbólica de la capital española, tras una gran pancarta en la que se puede leer "Gobierne quien gobierne las pensiones públicas se defienden".



El portavoz de la Coordinadora Estatal por el Sistema Público de Pensiones (Coespe), Tiano Sandoval, explicó a la prensa que no cesarán en su lucha por la derogación de las reformas de las pensiones de 2011 y de 2013, por lo que se volverán a manifestarse en distintas regiones el próximo 16 de diciembre.



Otras reivindicaciones son blindar el sistema público de pensiones en la Constitución, aumentar las pensiones por incapacidad y por viudedad y que quienes han trabajado durante 40 años no vean reducida su pensión si se jubilan de forma anticipada.



"Luchamos para las nuevas generaciones, porque estamos en la calle por nuestros hijos y por nuestros nietos, no por nosotros", explicaron otros asistentes.



La protesta de hoy cierra dos años de manifestaciones de jubilados por ciudades de toda España, que tienen lugar los lunes. Texto y foto de EFE.