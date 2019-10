Trump se rehúsa a cooperar con el Congreso en juicio político

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que aún no sabe si cooperará con el Congreso en la investigación con miras a un juicio político, iniciada por los demócratas para destituirlo.



"No sé, dependerá de los abogados", dijo el mandatario republicano a periodistas en los jardines de la Casa Blanca.



Los demócratas que controlan la Cámara de Representantes están investigando si Trump abusó de su cargo presionando a Ucrania para que recopilara información incriminatoria sobre Joe Biden, vicepresidente de Barack Obama y actualmente el candidato mejor posicionado para disputarle la reelección el año próximo.



De acuerdo con medios estadounidenses, la Casa Blanca está dispuesta a decirle al Congreso que no cooperará con las demandas de los legisladores de pruebas y testimonios en el marco de la investigación.



La administración Trump quiere, según trascendidos, que los demócratas primero voten formalmente la apertura de la investigación de juicio político, algo que obligaría a los congresistas en estados pendulares ("swing states", esto es, donde pueden ganar tanto los demócratas como los republicanos) a pronunciarse públicamente sobre un tema que genera divisiones.



En diálogo con los periodistas, Trump negó una vez más haber hecho algo indebido en sus intercambios con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, e insistió en que su único interés es "mirar la corrupción".

Trump ha afirmado muchas veces que Biden y su hijo Hunter se aprovecharon del cargo de la vicepresidencia para incurrir en actos de corrupción en Ucrania. Sin embargo, no hay evidencia disponible de que los Biden estuvieran involucrados en tales esquemas.



Los opositores de Trump dicen que el mandatario ha presionado a líderes extranjeros para que investiguen a Biden como una forma de difamar a quien actualmente lidera la carrera por la nominación presidencial demócrata.



Cuando se le preguntó si alguna vez había pedido a países extranjeros que investigaran a alguien que no fuera su rival político, Trump dijo: "Tendríamos que mirar".