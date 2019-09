Especialista descarta vacuna universal contra el dengue en el corto plazo

Guadalajara, México.

Las farmacéuticas no tienen la certeza de la disponibilidad en el corto plazo de una vacuna universal contra el dengue, no obstante que se prevé un aumento de casos en los próximos años, afirmó Lucia Bricks, directora médica de la empresa Sanofi Pasteur Latinoamérica.



“No es fácil que sea universal porque hay necesidad de muchísimos estudios para probar la seguridad, de dar acompañamiento. Cuando salieron los primeros datos se pidió cinco años más de seguimiento para ver qué ocurre, entonces en este momento no hay una previsión” de que pueda estar disponible, dijo la especialista.



En un encuentro con medios de comunicación previo al segundo Foro Nacional de Influenza que se desarrolla en Guadalajara (oeste de México), dijo que la vacuna existente protege contra los cuatro serotipos de dengue y es comercializada desde 2015.



Sin embargo, su aplicación no se ha extendido a todos los sectores de la población, debido a que hay dudas respecto a su efectividad por parte de los gobiernos, agregó.



Bricks aseguró que el promedio de tiempo que tardan los laboratorios en desarrollar una vacuna es una década y en el caso del dengue este proceso tomó 70 años, aunque se tiene la idea de que “es mala y no es perfecta, entonces vamos a pagar el precio”.



“Hay que tener mucha cautela cuando hablamos de desarrollo de vacunas y qué beneficio tiene, hay que poner en la balanza cuál es el beneficio, cuál es el costo, todo eso tiene que ser evaluado por aquellos que tienen conocimientos científicos”, señaló.



Hasta ahora sólo Brasil tiene un programa efectivo de vacunación para controlar este virus que ha puesto en alerta a los países, principalmente de América Latina, el Caribe.



Según datos de la Organización Panamericana de la Salud actualizados a agosto pasado, el número de personas infectadas con el virus trasmitido por el mosquito “Aedes aegipty” ha alcanzado 2.029.342 casos y 723 defunciones en la región.



Además del dengue, América Latina enfrente retos para controlar enfermedades como la meningitis que ha desarrollando una cepa de la que aún no se ha desarrollado inmunidad y que se expandió en Brasil, Chile y Argentina.



“En esos países ha causado tremenda preocupación, si va a llegar acá a México puede ser que si, por eso la ciencia va a buscar vacunas más seguras y con un más amplio espectro de protección antes de que las enfermedades lleguen”, recalcó.



El segundo Foro Nacional de influenza, que se desarrolla este martes y miércoles, reúne a unos 300 profesionales de la salud para discutir las ventajas de la vacunación contra esta enfermedad y las formas de inculcar la cultura de la vacunación entre la población.