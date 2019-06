Guatemaltecos a elegir nuevo presidente entre 19 candidatos

Ciudad de Guatemala.

Guatemala clausuró la campaña electoral que durante casi tres meses recorrió diferentes puntos del país con la sombra del clientelismo político de fondo mientras los votantes, sumidos en una gran incertidumbre, meditan su voto para los comicios generales de hoy.

Con la preocupación en la migración, la corrupción, la falta de un empleo digno, los bajos salarios, la pobreza y la hambruna, más de 8,1 millones de guatemaltecos acudirán este 16 de junio a las urnas para elegir a las autoridades que dirigirán el país durante los próximos cuatro años (2020-2024): presidente, vicepresidente, alcaldes, diputados y corporaciones municipales.

El viernes a mediodía se cerró el telón de la campaña electoral más atípica de la historia.

Dato Thelma Cabrera, la única mujer indígena en la contienda, propone construir un Estado plurinacional como el formado por Evo Morales.

En total, 19 candidatos buscan la presidencia de Guatemala.

Sandra Torres, del partido socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se dio un baño de masas en el municipio de Villa Nueva, al sur de la capital.

Ahí volvió a hacerse valer como la defensora de los más humildes del país, la que reactivará los viejos programas sociales y la que implementará otros nuevos para mejorar el acceso a los servicios básicos de la ciudadanía.

URNAS. Al menos 60,000 personas podrán votar en Los Ángeles, Nueva York y Washington. afp

“Voy a regresar a las calles las fuerzas combinadas del ejército y la policía para terminar con la violencia, la delincuencia y las extorsiones que hoy nos tienen de rodillas”, afirmó Torres en su discurso de cierre de campaña.

“Voy a ser implacable con los delincuentes. Con las leyes en la mano vamos a defender a la ciudadanía”, agregó ante unos 2,000 simpatizantes aglomerados en el parque de la localidad bajo un inclemente sol, la mayoría con playeras y banderas verdes, color de su partido.

31 % de 1,204 votantes encuestados cree que el evento electoral será un fraude, según CID UpGallup Latinoamérica.

Atacan a la Cicig.

Otro que aprovechó los últimos minutos para convencer a más de la mitad de los votantes aún indecisos fue el candidato por la coalición PAN-Podemos, Roberto Arzú, pero a través de las redes sociales.

En esa interacción con sus seguidores, el hijo del expresidente Álvaro Arzú mostró su preocupación por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyo papel cuestionó.

Thelma Cabrera, la única candidata de izquierda. AFP

“Mi padre luchó un día en contra de estos canallas que han querido quitarnos nuestra soberanía y la independencia”, señaló en referencia a un caso de corrupción en contra de la Municipalidad que dirigió su padre y que supuestamente consistió en usar dinero público para financiar una campaña permanente de su formación, el Partido Unionista, y así asegurar su poder.

Edmond Mulet, del partido Humanista (centro), también envió un mensaje en sus redes sociales en contra de la corrupción, y Thelma Cabrera, del Movimiento por la Liberación de los Pueblos (MLP, izquierda), se encontró con sus adeptos por las calles de su departamento natal, Retalhuleu.

En un país conservador como Guatemala, uno de los candidatos decidió pasar por la vicaría. El aspirante a la Presidencia por el partido Vamos, Alejandro Giammattei, acudió, pasada la hora de cierre de campaña, a una misa “de acción de gracias” en la Catedral Metropolitana.

Precisamente estos son algunos de los aspirantes punteros según las últimas encuestas.

48 % de los guatemaltecos no sabía aún por quien votar en las elecciones, según el último sondeo publicado la semana pasada.

Torres lidera la intención de voto (20.2%) y podría pasar a una segunda vuelta, el 11 de agosto, según el sondeo publicado esta semana por el diario local Prensa Libre y realizado por Prodatos, que coloca como su más inmediato perseguidor a Giammattei, con un 14.4%.

El llamado de la Iglesia.

Entes de protección civil, ministerios, empresas de energía y agentes de la Policía Nacional Civil organizan todo para las elecciones.

El arzobispo de Guatemala, Raúl Antonio Martínez, convocó ayer a la población a acudir a las urnas para cumplir con su deber ciudadano de elegir a las nuevas autoridades.

“Quiero invitarlos a todos, después de haber hecho el juicio reflexivo de elegir y votar, asumir de forma responsable un deber ciudadano y cristiano”, expresó el jefe de la Iglesia Católica en su mensaje.

Roberto Arzú también podría pasar al balotaje. AFP

Lejos del 50% 1. Además de Torres y Giammattei: Hay otros tres aspirantes con mayor probabilidad de colarse a segunda vuelta son el exsecretario general adjunto de la ONU Edmond Mulet; Roberto Arzú y la defensora de derechos humanos y activista maya-mam Thelma Cabrera, con un “empate técnico” del 8,5%, 8% y 7,6%, respectivamente.



2. Con su preferencia de entre 20% y 22% Torres no podrá lograr el 50% requerido para ganar en una primera vuelta, por lo que los comicios se definirían en una segunda ronda el 11 de agosto.

Martínez dijo que los guatemaltecos deben decidir votar por “el menos malo” o por el que creen que es “un poquito el más bueno”, pero no quedarse en casa.

“No sabré yo cómo será el juicio de ustedes, pero tenemos que asumir de forma responsable un deber ciudadano y cristiano”, manifestó el prelado, quien insistió en exhortar a los ciudadanos en involucrarlos “decididamente en el futuro de nuestra nación” y observar los hechos de los candidatos para elegir.

“Vayamos a las urnas, expresemos un deber ciudadano y no nos quedemos en la casa (porque) eso significa que no nos importa el futuro de la nación, de la vida, de nuestra familia y los demás”, advirtió, y pidió a los electores no votar nulo, sino hacer una reflexión correcta, “la mejor”.

En esta misma línea, exhortó a la ciudadanía a dejar el pesimismo que recorre la Nación y elegir este domingo por la familia y la vida, y “no nos defraudemos a nosotros mismos”.