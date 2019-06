Tepesianos hondureños esperanzados tras voto en Congreso

Washington, Estados Unidos.

Las familias de inmigrantes amparados por programas como el Estatus de Protección Temporal y el de Partida Forzada Diferida (DED) celebran este miércoles que la Cámara de Representantes de EEUU aprobara ayer la primera legislación que podría darles la ciudadanía, aunque todavía queda mucho por hacer.



"Llega a tiempo, todo es lucha. Pero no se puede quedar aquí", declara a Efe Miriam Pineda, hondureña que llegó al país hace 22 años gracias al TPS y que ha promovido la ley junto al sindicato SEIU en Maryland.



El proyecto daría una vía legal a más de dos millones y medio de inmigrantes indocumentados. Muchos llevan más de 20 años en el país y en los últimos meses han sentido que su vida podría cambiar si la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, cumple con su intención de terminar con sus permisos.



Aunque ese proyecto es el primer paso que da el Congreso para su legalización definitiva, podría quedarse en eso, en un primer paso, pues aún tiene que ser aprobado en el Senado, con mayoría republicana, y la Casa Blanca podría vetar la propuesta.



"Yo pienso que sí, que lo conseguiremos, tengo fe", explica Pineda.



Para Pineda esta ley es fundamental, ya que lleva 22 años en EEUU, trabaja y vive en Maryland con hijos a su cargo.



"Quedaría desprotegida si anulan mi programa -señala-, lo necesito para trabajar".



Los beneficiados del proyecto aprobado en la Cámara Baja serían los inmigrantes amparados por el TPS, DED y la Acción Diferida a Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como "soñadores".



La experiencia de Pineda es compartida por gran parte de personas de su entorno: "Uno considera que es parte de aquí, ha pagado taxes (impuestos) y contribuido con su comunidad".



Por ello, a los que rechazan su futura ciudadanía les dice "que se pongan la mano en la conciencia y que se les dé algo después de aportar a este país".



La medida, llamada "Dream Act" ("Ley del Sueño"), recibió el apoyo de 237 votos -todos los demócratas y siete republicanos- en la Cámara de Representantes y tuvo 187 en contra.



Entre los opositores a la ley habló el republicano Ben Cline, representante por Virginia, quien se mostró en contra de la ley al considerar que este "amplio acceso" a la ciudadanía "podría provocar que miembros de bandas criminales, terroristas y otros delincuentes" reciban ese beneficio.

Para Gonzalo, beneficiario de TPS de El Salvador, el legislador está equivocado, ya "todo el que tiene TPS es porque se ha portado bien y a quien se ha portado mal se lo han quitado".



Los mensajes de celebración se han multiplicado en las horas posteriores a la votación, desde organizaciones de inmigrantes hasta otros grupos políticos como el Center for American Progress.



"Por supuesto, esto no es el final, pero es de muchas maneras un comienzo -expresó en un comunicado-. No dejaremos de luchar hasta que "soñadores" TPS y DED, así como la comunidad inmigrante en general, obtengan protecciones permanentes".