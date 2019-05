Trump: México se ha aprovechado de EEUU durante décadas y ha hecho una fortuna

Washington, Estados Unidos.



El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este viernes en sus críticas a México al asegurar que "se ha aprovechado de EEUU durante décadas" y ha hecho una "fortuna", a la vez que apuntó que "es hora" de que frenen el flujo migratorio, un día después de amenazar con imponer nuevos aranceles.



"México se ha aprovechado de EE.UU. durante décadas. Por culpa de los demócratas, nuestras leyes migratorias son MALAS. México hace una FORTUNA a costa de los EE.UU. (...) y pueden fácilmente solucionar este problema", dijo Trump en su cuenta de Twitter.



"¡Es hora de que ellos hagan finalmente lo que es debido!", agregó.



El mandatario abrió este jueves otro frente en su guerra comercial tras amenazar con imponer a partir del 10 de junio nuevos aranceles a México bajo el pretexto del creciente flujo de inmigrantes indocumentados que se da en la frontera entre ambos países.

Las provocaciones



Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mostró hoy viernes confiado en que Estados Unidos rectificará las medidas arancelarias que anunció Trump.



Asimismo, reiteró que México no caerá en "ninguna provocación" y que no se contestará "a la desesperada" ante esta decisión que tendría consecuencias sobre la economía mexicana.



Trump anunció este jueves a través de Twitter la imposición de aranceles del 5 % a partir del 10 de junio sobre todos los productos mexicanos si la nación latinoamericana no frena la migración.



En un comunicado difundido posteriormente por la Casa Blanca, el presidente marcó un calendario para la subida gradual de los gravámenes -hasta un 25 %- si no cesa el flujo de migrantes irregulares desde México.



A primera hora de la mañana, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, se desplazó a Washington, donde permanecerá intentando buscar una solución al conflicto.



"Que permanezca en la Embajada de México en Estados Unidos y que busque con funcionarios del gobierno de Estados Unidos comunicación e intercambios de puntos de vista, y que se llegue a un acuerdo", apuntó López Obrador.



Por el momento, sin embargo, no se ha confirmado con qué funcionarios de la Casa Blanca tiene previsto reunirse Ebrard durante su estancia en la capital estadounidense.



La frontera entre EE.UU. y México vive desde hace meses una situación de crisis por el creciente flujo de migrantes que la cruzan, en su mayoría familias centroamericanas solicitantes de asilo. EFE