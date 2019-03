Luchan por contener incendio de una refinería en Houston   

Texas, Estados Unidos.

Una larga columna de humo se cernía el martes sobre algunas partes de la ciudad estadounidense de Houston, mientras los bomberos luchaban con el incendio de una fábrica que lleva varios días ardiendo.



Las llamas se desataron el domingo en un planta de Intercontinental Terminals Company (ITC), lanzando flamas al cielo y bocanadas de humo negro sobre esa ciudad de Texas.



La planta, en el suburbios de Deer Park, produce químicos que se utilizan en la mezcla de gasolina y diluyentes de pintura. El fuego se esparció por la noche de seis a ocho tanques almacenados, según ITC.





Los químicos podrían causar tos, dificultad para respirar, irritación en los ojos, nariz y garganta, dolor de cabeza, náuseas o mareos, de acuerdo con el Departamento de Salud Pública del condado de Harris.



Las autoridades cerraron el lunes escuelas cercanas, pero las reabrieron el martes después de hacer pruebas sobre la calidad del aire que las tranquilizaron.

"El monitoreo del aire continúa y a partir de esta actualización, las lecturas están por debajo de los niveles peligrosos", dijo el martes ITC en un comunicado.



"No hay heridos reportados hasta el momento".



Pero residentes escépticos señalaron que la columna de humo salía de la planta dos días después de que empezara el fuego. Muchos padres escribieron en redes sociales que no enviarían a sus hijos a la escuela.



"La escuela de mi hijo está a un par de millas de distancia (3,2 kilómetros). No voy a jugar con su vida por esos reportes falsos", escribió un padre en la página de Facebook de una escuela distrital de Deer Park.



La escuela dijo que ha recibido "varios correos electrónicos y llamadas de padres respecto a las decisión de reanudar las clases".



Las autoridades dijeron que podría tomar hasta el miércoles para que el fuego pueda ser extinguido.