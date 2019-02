Trump: “El socialismo ha devastado a Venezuela”

Miami.



El presidente Donald Trump afirmó ayer en Miami que se acerca el día en que todo el continente americano será “libre por primera vez en la historia” con la derrota de las “tiranías” de Venezuela, Cuba y Nicaragua.



“He venido a proclamar que un nuevo día llega a América Latina. En Venezuela y en todo el hemisferio el socialismo está muriendo y la democracia, la libertad y la prosperidad renacen”, afirmó Trump en un encuentro en Miami con la comunidad venezolana.



Trump reiteró su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, al que reconoce desde el 23 de enero como presidente encargado del país, y subrayó que esa causa está “ganando en todos los frentes”.



Criticó que “el socialismo ha devastado a Venezuela, a tal grado que las reservas petroleras más grandes del mundo no pueden mantener encendidas las luces en el país”. Y aseguró que Maduro “es un títere de Cuba y no un patriota venezolano”.



El Partido Demócrata de Florida hizo pública una declaración con motivo del discurso de Trump al que acusa de “doble discurso”, pues, según dijo, a la vez que defiende a Guaidó no para de deportar a venezolanos que piden asilo en EEUU.