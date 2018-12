Adalia, la pequeña youtuber que envejece aceleradamente debido a su enfermedad

Washongton, Estados Unidos.



La progeria afecta a un niño de cada cuatro millones y la madre de Adalia Rose no se ha quejado porque le tocó a su pequeña hija formar parte de las estadísticas de esta rara enfermedad que provoca un envejecimiento prematuro acelerado. Al contrario, madre e hija viven intensamente cada día convirtiéndose una inspiración para muchos.



Adalia tiene 11 años, pero no aparenta la edad debido a que unos los síntomas es el crecimiento lento, por lo que su estatura es de una niña de tres años. Su cuerpo envejece ocho veces más rápido de lo normal, y esto se provoca una serie de problemas y enfermedades relacionadas con la vejez.



Cada vez que las personas miraban con rareza a Adalia, su madre les decía "Y es que nunca han visto un ángel", por lo que decidieron no esconder la rara enfermedad y crearon un canal de YouTube donde muestra la vitalidad que tiene porque su desarrollo mental, inteligencia y emocional van deacorde con su edad de la joven youtuber.



La respuesta de los seguidores fue sorprendente, ya suma cerca de dos millones de suscriptores en su canal, y más de 257,000 seguidores en Instagram. Los comentarios son alentadores y su testimonio sirve de inspiración para muchos.



En los videos se le puede ver bailando, cantando, jugando o protagonizando tutoriales de maquillaje entre bromas y entusiasmo. Con una sonrisa y mostrando su espíritu inquieto y animado.

Quienes padecen la enfermedad conocida como síndrome de Hutchinson-Gilford, la forma más severa de progeria, tienen una esperanza de vida de 13 años; sin embargo, la madre de Adalia no piensa en eso, su único objetivo es hacer feliz a su hija hasta el último momento.



Este caso, es similar al de la película "El curioso caso de Benjamín Buttón", interpretada por Brad Pitt donde se le ve envejecer pese a su edad.



La progeria es la mutación genética ocurre aleatoriamente y no es hereditaria. Los síntomas, como el crecimiento lento o la pérdida del cabello, comienzan a aparecer en el primer o el segundo año de vida. No hay cura para la progeria, pero los medicamentos pueden aliviar los síntomas o retrasar la progresión.

Así se reconoce la progeria



La piel seca, delgada, hiperpigmentada, arrugada y con venas prominentes. Se puede asumir una coloración marrón a trozos sobre todo después de la exposición al sol.

– Alopecia, calvicie y la tendencia a la pérdida temprana del cabello.

– Bajo peso y ausencia de grasa subcutánea.

– Baja estatura. Muy rara vez la altura final del paciente es superior a la de un niño de 5 años.

– Micrognatia. Es decir, una reducción del desarrollo de la mandíbula respecto al maxilar con malposición dental.

– Desproporción craneofacial.

– Ojos que sobresalen con esclerótica azul y opacidad de la córnea.

– Abdomen protuberante y opresión en el pecho.

Rose tiene gran cantidad de amigas.