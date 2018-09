Trump amenaza con cierre del Gobierno por el muro

Washington, Estados Unidos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, agitó hoy los temores en el Congreso de que pueda forzar un cierre parcial administrativo del Gobierno por falta de fondos, al insistir en su exigencia de fondos para el muro en la frontera con México a pesar del plan republicano de posponer ese tema hasta fin de año.



"Quiero saber, ¿dónde está el dinero para la Seguridad Fronteriza y el MURO en esta ridícula Ley de Gasto, y de dónde saldrá después de las Elecciones legislativas? Los demócratas están obstruyendo la Justicia y la Seguridad en la Frontera. ¡LOS REPUBLICANOS DEBEN PONERSE DUROS DE UNA VEZ!", escribió Trump en Twitter.





Trump criticaba así la ley de gasto impulsada por los republicanos para mantener las agencias federales abiertas más allá del próximo 30 de septiembre, cuando se agotan los fondos para esas operaciones.



Ese tuit aumenta las posibilidades de una batalla legislativa sobre el presupuesto la próxima semana, en un momento en el que los republicanos ya están lidiando con la crisis generada por las acusaciones de abuso sexual contra el nominado por Trump para cubrir la vacante en el Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh.



Los líderes republicanos en el Congreso, deseosos de evitar temas complicados antes de las elecciones legislativas de noviembre, han prometido a Trump que después de los comicios se esforzarán para conseguir fondos para el muro, con la idea de incluirlos en una nueva ley de gasto que debería aprobarse antes del 7 de diciembre.

Vea: Así es la nueva vida de Emma Coronel tras la extradición del Chapo a EEUU



Pero el mandatario, que ya cedió en el tema del muro durante las negociaciones de los dos últimos paquetes presupuestarios, parece haberse impacientado sobre el asunto y no ha descartado que pueda forzar un cierre del Gobierno.



El carácter impredecible de Trump ha llevado a los líderes republicanos a diseñar un plan para impedir que el presidente rechace sus proyectos de ley de gasto, al vincular los fondos para seguridad nacional -que no incluyen dinero para el muro- a un paquete que contiene más financiación para el Pentágono.



Según informó el diario Politico, los republicanos creen que Trump no se atrevería a vetar un proyecto de ley que pueda potenciar a las Fuerzas Armadas, una de sus grandes prioridades. EFE