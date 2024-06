“Díganle al mundo que el mitómano ha sido condenado por narcotraficante”

JUSTICIA PARA HONDURAS Justicia para los millones de familias, electores y contribuyentes de Estados Unidos y de las miles de personas que perdieron la vida y millones de familias que fueron destruidas por el narcotráfico y la corrupción. No debemos tener ninguna consideración...

”No más narcotráfico, no más corrupción, no más procesos electorales para estos criminales, ni sus familiares; no más partidos políticos que enrolan y buscan llevar al poder a miembros de las estructuras criminales, ninguna consideración para los que convirtieron a Honduras en un narco estado”, expresó Redondo en alusión a este flagelo.