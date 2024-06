Juan Orlando Hernández pasará 45 años en la cárcel y 5 en libertad supervisada

El expresidente Juan Orlando Hernández intervino durante la lectura de sentencia, reafirmando su inocencia; sin embargo, el juez Kevin Castel lo reprendió en varias ocasiones, cuestionando que no le corresponde al exmandatario expresar su opinión sobre el proceso.

Juez: Entonces el nivel de infracción es 50, con un máximo de 43. El veredicto se mantiene. Hoy se dicta sentencia. Stabile: Estamos pidiendo el mínimo obligatorio de 40 años. JOH: Esta es mi única oportunidad, lo más probable es que esté en la cárcel de por vida. Juez: Podrá emitir declaración desde prisión.

Juez: Estados Unidos busca cárcel de por vida y treinta años. No eres bienvenido a dar un discurso. JOH: Soy inocente. Se omitió información. Como presidente del Congreso pedí reunirme con el Departamento de Estado de EE.UU. para decirles que estábamos preparados para la ley de extradición.

Juez: No le corresponde a usted expresar su opinión sobre el proceso. No hay ninguna moción ante mí para un nuevo juicio. Si quieres expresar remordimiento, está bien. Pero no se trata de hablar de culpabilidad o inocencia. Stabile: No he leído su declaración. Trabajó con los EE.UU.

Juez: ¿Es esto diferente de lo que está en su carta? JOH: Hay algunos temas que no están ahí. Juez: ¿Por qué los retuviste? JOH: Quiero que sepas... Geovanny Fuentes Ramírez dijo que no me conocía. No lo conozco. En su teléfono, no usamos WAZE.

JOH: No conocía a Arnulfo Valle... ¿Esta solicitud de $25 millones? Ni siquiera tenemos $3 millones. Esta es la justicia selectiva. El Ministro de Defensa mexicano fue dejado en libertad por el Fiscal General Barr. ¿Las maras? Sabían que estaban siendo grabados.