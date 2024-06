$!JOH: “Hoy se condena a un inocente (...) Esto es un linchamiento, pero luego se sabrá la verdad”

En su última alocución, Hernández aprovechó para pedir permiso de continuar, argumentando que tenía que hacer unos comentarios que no estaban plasmados en el documento. Y fue así como a regañadientes el togado lo dejó seguir, midiéndole el tiempo y aclarándole que dicho momento no era una comparecencia para defenderse, sino su última carta para pedir piedad.

De nuevo fue llamado al orden por Castel: “No le corresponde a usted expresar su opinión sobre el proceso. No hay ninguna moción ante mí para un nuevo juicio. Si quieres expresar remordimiento, está bien. Pero no se trata de hablar de culpabilidad o inocencia”, le dijo. Sin embargo, y pese al regaño lo dejó continuar.

“¿Es esto diferente de lo que está en su carta?”, cuestionó el juez, y de inmediato él reaccionaba: “Hay algunos temas que no están ahí. ¿Por qué los retuviste?”, preguntó de nuevo el togado.

“Quiero que sepa... Geovanny Fuentes Ramírez dijo que no me conocía. No lo conozco. En su teléfono, no usamos Waze. No conocía a Arnulfo Valle... ¿Esta solicitud de $25 millones? Ni siquiera tenemos $3 millones. Esta es la justicia selectiva. El ministro de Defensa mexicano fue dejado en libertad por el fiscal general Barr. ¿Las maras? Sabían que estaban siendo grabados. Los delincuentes escuchan las noticias y luego venden historias a los fiscales. Esto saldrá a la luz y dañará la alianza. La DEA y los presidentes Obama, Donald Trump y Biden, todos me elogiaron a mí y a mi trabajo. ¿Estaban mintiendo? Dijeron: JOH es un hombre de palabra”, sostuvo en una larga réplica.

Y prosiguió: “Hoy es el Día Internacional contra el Narcotráfico, pero los criminales han prevalecido. Mi primer abogado estaba enfermo. Nombró a Stabile, quien dijo que necesitaba más tiempo. Me arrojaron a un río profundo con las manos atadas. Los políticos aquí llamaron a la mía una narcodictadura. Pero el SFRC dijo lo contrario”. El juez Castel volvió a interrumpirlo: “Por favor, termine”.