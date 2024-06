$!“Juez mostró su parcialidad”, dice Ana García

García compareció junto a sus dos hijas y Elvira Alvarado, madre del exmandatario. La ex primera dama de Honduras leyó un escrito donde calificó de injusto el juicio, así como la sentencia contra Hernández.

“Pero le digo a Honduras y al mundo, no nos han vencido, no vamos a bajar los brazos y seguiremos luchando día a día”, sostuvo.

“De este juicio me decían que fue condenado con el 25 por ciento de la prueba acumulada porque hay personas que son mencionadas y todavía están libres en Honduras y no querían entorpecer las investigaciones, pero van a continuar las extradiciones y los juicios, y ojalá este sea el capítulo final de una historia que llenó de vergüenza al país, al Partido Nacional y su propia familia”.

La salida legal para Juan Orlando Hernández sería un indulto del presidente de Estados Unidos, cosa que no sucederá por la naturaleza del delito, opinó el analista Raúl Valladares. El experto valoró que no tiene otras opciones, pues ya pasó el momento procesal para un arreglo con la Fiscalía, así que muy poco tiene que informar el expresidente.

“Es importante entender el impacto en Estados Unidos, la corrupción y el narcotráfico es bastante grande que ha tocado todos lados en este país”, dijo la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu. “Los que están sufriendo son los pueblos, y no podemos olvidar que por las acciones de Juan Orlando, el pueblo de los Estados Unidos también ha sufrido por la llegada de tanta droga”, criticó.

Luis Redondo: No más narcotráfico

“No debemos tener ninguna consideración para los que son familia (esposas, primos) y que ayudaron, ayudan o están vinculados con estos criminales condenados o pedidos en extradición por narcotráfico, que han causado tanto dolor”, sostuvo. “No más narcotráfico, no más corrupción, no más procesos electorales para estos criminales ni sus familiares”, condenó.

Olban Valladares: Narcotráfico no ha disminuido

Si el expresidente Juan Orlando Hernández estuvo involucrado en esos actos de narcotráfico, está recibiendo su compensación, dijo el analista Olban Valladares. Para el abogado, este drama no ha terminado, “y así debemos verlo, todavía falta una instancia que es la apelación ante una corte en Estados Unidos que bien podría o repetir el juicio y declararlo inocente, por lo que hay que tener mucho cuidado con la sentencia, porque si dice que no está sujeto a perdón, podría ser que después de determinados años le reduzcan la condena por buen comportamiento”. Como hondureños, “tenemos que ver si nuestros políticos han escarmentado, porque el narcotráfico no se ha disminuido”, alertó.