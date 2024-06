JOH seguirá temporalmente en la prisión de Brooklyn

El abogado penalista Marlon Duarte señaló que el expresidente acumuló 50 puntos de infracción tras ser declarado culpable de tres delitos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos. “El Centro de Brooklyn no forma parte del Buró de Prisiones, y al haber sido condenado a más de 40 años de cárcel será trasladado a una prisión de máxima seguridad. Recordemos que existen diferentes tipos de cárceles: las de máxima seguridad, como la de Florence; las de mediana seguridad, para quienes acumulan hasta 12 puntos de infracción; las de baja seguridad, destinadas a reclusos que están por terminar su condena, y las de mínima seguridad, aunque estas no aplican en su caso por no ser ciudadano estadounidense y por estar sujeto a un proceso migratorio”.