$!JOH recibió 45 años: 15 por dos delitos y 30 por el tercero

A las 10:36 am hora de Honduras fue el turno de los fiscales, quienes atacaron nuevamente a Hernández y lo responsabilizaron de convertir a Honduras en un narcoestado.

Al tercer llamado de atención, Hernández culminó su testimonio, apelando “al sentido común porque Estados Unidos nunca solicitó la extradición (de los traficantes) y que vinieron a testificar que yo no la había otorgado. Ellos libres y yo preso de por vida”.

Ante ello, Castel lo llamó al orden y le expresó que “no le corresponde a usted expresar sus puntos de vista sobre el proceso. No hay ninguna moción ante mí para un nuevo juicio. Si quiere expresar remordimiento, está bien. Pero no se trata de hablar de culpabilidad o inocencia. El veredicto fue unánime. Corrompió las instituciones hondureñas para preservar su poder mediante el narcotráfico. Había libros de contabilidad de drogas con su nombre, JOH. Continúa profesando falsamente su inocencia. El juicio mostró lo que pasó”.

No obstante, JOH consideró que “esta es mi única oportunidad porque lo más seguro es que estaré preso de por vida”. “Reitero que soy inocente y que fui acusado de manera indebida. Omitieron información que tuvo que ser vital para el veredicto”, afirmó.

“Creo que el asesinato estuvo relacionado con el uso de los libros de contabilidad de drogas. Pero no atribuyo ese asesinato a este acusado”, señaló Castel.

La defensa alegó que ese extremo no fue evacuado durante el juicio y que no se presentó evidencia de su participación en el crimen.

De entrada, Castel consultó tanto a la defensa y a la Fiscalía si existía alguna objeción en torno al documento de presentación de sentencia por ambas partes; la Fiscalía respondió que no. De su lado, el abogado defensor Renato Stabile objetó varios párrafos del documento de la Fiscalía; entre otros, fue la implicación que se le hizo a Hernández Alvarado en el crimen del narcotraficante Nery López Sanabria o Magdaleno Meza, que fue ejecutado en una cárcel de máxima seguridad en octubre de 2019.

A las 9:00 am (hora de Honduras ), dos agentes de seguridad abrieron la puerta y apareció JOH , vistiendo un traje de prisionero color verde olivo, en un pie un tenis color negro y en el otro una bota ortopédica por una lesión que arrastra desde hace unas semanas.

Dijo que el exgobernante “testificó en el juicio y fue condenado por unanimidad por tres delitos. No estás siendo condenado por corrupción o por ser bueno o mal funcionario en Honduras, eso se lo dejo al pueblo y a la justicia hondureña. Es por la conspiración en la importación de cocaína y uso de granadas. Frustró los esfuerzos para detener a los narcotraficantes; utilizó habilidades de actuación”.

Señaló: “Actuaste en secretividad para poder mantener tu imagen. Tuviste acceso a información sensible para protección del transporte de la droga y proteger la conspiración, que para eso se requieren capacidades, habilidades e inteligencia bien desarrolladas”.

“No me basaré en una sola cara de la moneda” y afirmó que la carta enviada por la hija Daniela Hernández “es conmovedora”, porque lo presentó como un gran padre.

También le impuso una multa de ocho millones de dólares y le concedió el derecho a apelar y a permanecer durante 180 días recluido en la prisión de Brooklyn para preparar junto con Stabile el recurso de apelación.

El juez Castel condenó al exgobernante a 180 meses (15 años) por dos cargos y por el otro cargo recibió un castigo de 360 meses (30 años) y cinco años de libertad condicional.

Al culminar la lectura de la sentencia, los fiscales no se mostraron optimistas porque esperaban un castigo más riguroso, mientras que Hernández se limitó a decir que “soy inocente, les voy a dar más información que aquí no me dejaron compartir”.