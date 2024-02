Juan Orlando Hernández pide una semana más para iniciar juicio

“Le escribo para informar al Tribunal que, a pesar de mis esfuerzos diligentes, el acusado Juan Orlando Hernández, aún no tiene una computadora portátil para revisar el descubrimiento de este caso y solicita tiempo adicional para revisar el material de descubrimiento una vez que se le proporcione una computadora portátil en el MDC”, dice el escrito presentado por Renato Stabile.

“El gobierno también continúa produciendo tanto el descubrimiento de la Regla 16 como el material 3500, con la Regla 16 producciones el 19/01/24, 27/01/24 y 6/02/24 y 3500 producciones el 28/01/24 y 01/02/24. El 18 de enero de 2024 en la conferencia previa al juicio final sobre este asunto (antes de que me asignaran a este caso), el imputado dijo al Tribunal que venía solicitando una computadora portátil “hace un año”. En El 23 de enero de 2024, día de mi nombramiento, el Tribunal emitió una Orden para que el demandado recibiera una computadora portátil, para que el acusado tuviera “acceso significativo a revisar el descubrimiento y otros casos materiales mientras estuvo detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (“MDC”)”, agrega.

“Tras los acontecimientos del 24 de enero de 2024, que expliqué en mi artículo del 26 de enero de 2024 carta a la Corte, el 26 de enero, trabajé a través de la oficina de CJA para identificar una computadora portátil con “espacio de aire” Modelo apto para entrega en MDC. El 26 de enero, me comuniqué con el proveedor (por correo electrónico y correo de voz) que me proporcionaron. El 27 de enero, recibí respuesta del proveedor quien me informó que No había portátiles adecuados disponibles, así que tendría que comprar uno en Amazon. Un enlace a un Me proporcionaron una computadora portátil en Amazon y ese mismo día compré una computadora portátil en Amazon, usando el enlace exacto que me proporcionó el proveedor de CJA. Según las instrucciones del proveedor, tenía la computadora portátil se envió directamente al proveedor. La entrega más rápida ofrecida en Amazon para ese portátil era para el 30 de enero y fue entregado al vendedor ese día”.

El abogado de Juan Orlando Hernández dice que “el 30 de enero, el proveedor me informó que no tenía ningún disco duro de 2 TB en mano para actualizar el disco duro de la computadora portátil y tendría que salir al día siguiente (31 de enero) para compra uno. No recibí respuesta del proveedor sobre si la computadora portátil había sido enviado al Gobierno, así que hice un seguimiento el 2 de febrero. El proveedor me informó que el La computadora portátil que recibió no era el modelo de computadora portátil con el que normalmente trabajaban, que “no era [mi] falla”, que el enlace que envió era para el modelo correcto, pero que la máquina era ligeramente diferente y necesitaba “más trabajo”, y que se comunicó con Amazon para informar la discrepancia. El avisó Me dijo que la computadora portátil sería enviada al Gobierno el 3 de febrero y que recibiría un recibo de envío”.

“Como alternativa, solicito un aplazamiento del juicio por una semana, que aún debería resultar al concluirse la causa dentro del plazo señalado por el Tribunal y las partes cuando eran tres codemandados y ahora solo hay uno”, argumentó Stabile.