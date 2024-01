Nuevo abogado de Juan Orlando insiste en separar juicio

Escribimos en nombre del acusado Juan Orlando Hernández con respecto a la Moción Suplementaria In Limine del 22 de enero de 2024 (Dkt. 667) presentada por el codemandado Mauricio Hernández Pineda (“Pineda”), buscando una terminación de su juicio con el argumento de que el codemandado Juan Carlos Bonilla Valladares (“Bonilla”) tiene la intención de testificar contra el Sr. Pineda y nuestro cliente y ofrecer documentos supuestamente incriminatorios como prueba o referirse a ellos.

Estamos de acuerdo en que el Sr. Hernández y el Sr. Bonilla no deben ser juzgados juntos y que una indemnización es apropiada.

Se justifica una separación porque el Sr. Bonilla no pretende simplemente ofrecer una “defensa antagónica” contra sus coacusados o involucrarse en el tipo de acusaciones inherentes a los juicios con múltiples acusados. Bonilla pretende dar un paso más y convertirse en segundo fiscal del juicio.

Parece que tiene la intención de testificar contra sus coacusados y decirle al jurado que sus coacusados son criminales y mentirosos, a quienes investigó personalmente en Honduras, como un alto funcionario policial hondureño.

Bonilla intentará presentar pruebas altamente perjudiciales y quizás inadmisibles de otros delitos presuntamente cometidos por sus coacusados. Este testimonio va más allá de ser antagónico y puede exacerbarse porque la credibilidad del Sr. Bonilla puede verse reforzada por su posición como ex líder de las fuerzas del orden hondureñas.

La situación que enfrentan los señores Hernández y Pineda no se parece a nada que hayan enfrentado los acusados en los casos en los que el Gobierno se basa en su oposición: Estados Unidos contra Cardascia, Estados Unidos contra Yousef, Estados Unidos contra Scott y Estados Unidos.

Contra Shkreli, ninguno de los cuales implicó el testimonio de un acusado contra sus coacusados ni la preparación de un caso contra ellos.

En cambio, en los casos en los que se basó el Gobierno, los tribunales han denegado la indemnización cuando las defensas eran simplemente antagónicas o posiblemente inconsistentes con respecto a los argumentos de los abogados defensores ante el jurado (que no son pruebas) o sus teorías de la defensa equivalían a acusaciones; una situación muy diferente a la que aquí se presenta.

En cambio, este caso es más similar a casos en los que los codemandados pasaron a la ofensiva para atacarse agresivamente entre sí en el juicio, incluido Estados Unidos v. Serpoosh, 919 F.2d 835, 838 (2d Cir. 1990), Estados Unidos v. Shkreli, 260 F.Supp.3d 247 (E.D.N.Y. 2017), Estados Unidos contra Copeland, 336 F.Supp.2d 223 (E.D.N.Y. 2004), y Estados Unidos contra Nordlicht, 2018 WL 1796542 (E.D.N.Y. 2018).

Testimonio anticipado del Sr. Bonilla en el juicioComo se detalla en la Moción complementaria in limine del Sr. Pineda del 22 de enero de 2024, el Sr.

Se espera que Bonilla testifique, entre otras cosas, que: (i) si bien los otros acusados pueden ser de hecho miembros de la conspiración acusada, el propio Sr. Bonilla no lo era; y (ii) los testigos que cooperaron con el gobierno se han confabulado y conspirado para acusar injustamente al Sr. Bonilla para vengarse del Sr. Bonilla por su trabajo anterior como funcionario de alto rango encargado de hacer cumplir la ley en Honduras, quien investigó y procesó a muchas de las personas y actividades involucradas en el presente caso.

Con respecto al Sr. Hernández, tenemos entendido que el Sr. Bonilla testificará, en suma y sustancia, que: (i) el Sr. Pineda era un miembro de la Policía Nacional de Honduras (“PNH”) que está relacionado con el coacusado Juan Orlando Hernández y, por sus relaciones familiares, el señor Pineda fueron beneficiarios de protección y trato preferencial; (ii) el Sr. Pineda es afiliado de conocidos narcotraficantes; (iii) el Sr.

Pineda fue objeto de una investigación sobre corrupción de la PNH encabezada por el Sr. Bonilla, durante la cual se determinó que el Sr. Pineda no pasó una prueba de polígrafo, lo que llevó a la suspensión del Sr. Pineda; (iv) el Sr.

Pineda finalmente fue reintegrado a su puesto original dentro de HNP, debido a su relación familiar con Juan Orlando Hernández; y (v) de acuerdo con las declaraciones hechas por el Sr. Bonilla en su oferta del 1 de agosto de 2022 con el gobierno, el Sr. Pineda participó en actividades de narcotráfico reuniendo armas de fuego incautadas por las fuerzas del orden a organizaciones narcotraficantes y devolviéndolas a los narcotraficantes. .

También entendemos que en apoyo de su defensa, el Sr. Bonilla buscará ofreceren partes de evidencia de sus archivos de investigación del mandato del Sr. Bonilla como funcionario encargado de hacer cumplir la ley en Honduras (los “Expedientes Bonilla”) y que estos archivos implicarán, como mínimo, al Sr. Pineda como afiliado de narcotraficantes, incluido el testigo cooperante del gobierno Amilcar Alexander. Ardón Soriano e implican al Sr. Pineda como sujeto de investigaciones sobre corrupción policial, con el Sr. Hernández actuando como presunto protector político del Sr. Pineda.

La separación “debe concederse cuando el antagonismo en la esencia de las defensas prevalece hasta tal punto -incluso sin ser mutuamente excluyente- que el jurado infiere injustificadamente que el conflicto por sí solo indicaba que ambos acusados eran culpables”. Estados Unidos contra Van Hise, No. T4 12 Cr. 847 (PGG), 2013 WL 6877319, en *12 (S.D.N.Y. 2013) (citando United States v. Serpoosh, 919 F.2d 835, 838 (2d Cir. 1990)) (comillas internas omitidas).

El Segundo Circuito en Serpoosh concluyó que los juicios de los coacusados deberían haber sido cortados, donde los coacusados testificaron entre sí y sus abogados también acusaron al otro acusado de ser culpable, en una venta encubierta de drogas, donde al menos uno de los acusados tuvo que ser culpable, según los hechos del caso. Después del análisis de la indemnización, añadió el Tribunal, “el daño causado se vio enormemente intensificado por el enfrentamiento entre los abogados de los dos acusados, en el que cada uno caracterizó al otro como un mentiroso que inventó su historia para escapar de la culpa. Existía, por tanto, el ‘perjuicio sustancial’ necesario para revertir la denegación de la moción de indemnización”. 919 F.2d en 838.Los numerosos peligros de permitir que los coacusados se ataquen agresivamente entre sí durante el juicio fueron discutidos por el Noveno Circuito en Estados Unidos v. Tootick, 952 F.2d 1078 (9th Cir. 1991), un caso de agresión en el que se revocaron las condenas no rescindidas de los coacusados. después de que un acusado testificara contra el otro.

Los acusados que se acusan entre sí aportan al caso el efecto de un segundo fiscal respecto del coacusado. Para representar celosamente a su cliente, el abogado de cada coacusado debe hacer todo lo posible para condenar al otro acusado. La existencia de este fiscal adicional es particularmente problemática porque los abogados defensores no siempre están sujetos a las limitaciones y estándares impuestos al fiscal del gobierno. Las declaraciones iniciales, como en este caso, pueden convertirse en un foro en el que se cuentan historias espantosas y extravagantes sobre la culpabilidad exclusiva del “otro” acusado. En este caso, no todas estas afirmaciones fueron corroboradas por las pruebas presentadas en el juicio.

Los abogados pueden presentar y oponerse a mociones que sean favorables a su demandado, sin objeción por parte del gobierno.

El contrainterrogatorio de los testigos del gobierno se convierte en una oportunidad para enfatizar la culpabilidad exclusiva del otro acusado o para ayudar a rehabilitar a un testigo que ha sido acusado. El contrainterrogatorio de los testigos del acusado brinda más oportunidades de impugnación y la capacidad de socavar el caso del acusado.

La presentación del caso del codemandado se convierte en un foro separado en el que el acusado es acusado y juzgado. Los argumentos finales permiten una oportunidad final para que el abogado del coacusado presente al otro acusado como el único autor del delito. Caso 1:15-cr-00379-PKC Documento 678 Archivado el 26/01/24 Página 3 de 94La acumulación puede proporcionar a los acusados individuales incentivos perversos. Los acusados no quieren simplemente demostrar su propia inocencia, sino que quieren hacer todo lo posible para condenar a sus coacusados.

Estos incentivos pueden influir en la decisión de subir o no al estrado, así como en la veracidad y contenido del testimonio.

El juicio conjunto de los acusados que defienden defensas mutuamente excluyentes produce beneficios adicionales para la fiscalía.

La unión en estos casos puede hacer que un caso complejo parezca simple para el jurado: condenarlos a ambos.El caso del gobierno se convierte en la única presentación unificada y consistente. Presenta al jurado una forma de resolver la contradicción lógica inherente a las posiciones de los acusados. Si bien las afirmaciones de los demandados se contradicen entre sí, cada afirmación actúa individualmente para reforzar el caso del gobierno. El gobierno se beneficia aún más de los efectos aditivos y profundos de la repetición. Cada punto importante que el gobierno plantea sobre un determinado acusado es repetido y reforzado por el abogado del coacusado.

La acumulación de demandados que alegan defensas mutuamente excluyentes tiene un efecto final sutil. Toda prueba que tenga el efecto de exonerar a un acusado acusa implícitamente al otro.

El acusado no sólo debe enfrentar los efectos del caso del gobierno en su contra, sino que también debe enfrentar los efectos negativos del caso del coacusado.Estados Unidos contra Tootick, 952 F.2d 1078, 1082–83 (9th Cir.1991)Por muchas de las razones expuestas en Tootick, los tribunales de este circuito han concedido indemnizaciones en circunstancias mucho menos perjudiciales que la que enfrentó el Sr. Hernández, donde su coacusado planea testificar en su contra.En United States v. Shkreli, 260 F.Supp.3d 247 (E.D.N.Y. 2017), el tribunal de distrito concedió la indemnización a Martin Shkreli y su abogado, Evan Greebel, a pesar de que el tribunal determinó que los acusados no habían demostrado que sus defensas fueran mutuamente antagonista.

El tribunal concedió una indemnización porque “un juicio conjunto supondría para Shkreli una carga pesada e injusta a la hora de defenderse tanto del gobierno como de Greebel”. 260 S.Supp.3d en 256. El tribunal continuó afirmando que: “La indemnización se concede debido a la intención declarada por el abogado de Greebel, en su declaración (ECF No. 159) y en el alegato oral, de que el equipo de defensa de Greebel actuará como segundo fiscal contra Shkreli, argumentando que Shkreli es culpable y que Greebel es, él mismo, simplemente otra víctima del fraude de Shkreli. (Transcripción del argumento oral sobre las mociones de indemnización celebrado el 7 de abril de 2017 (“Tr”). Tr. en 52, 54.)

El abogado de Greebel tiene la intención de hacer valer una defensa que será una ‘cámara de eco’ para la acusación al presentar evidencia de múltiples casos de Shkrelisupuestas mentiras, engaños y tergiversaciones. (Tr. en 74-77.) El tribunal reconoce que los argumentos del abogado no son prueba, y el jurado así será instruido; sin embargo, el tema subyacente de la defensa de Greebel, que Shkreli mintió, cometió fraude y es culpable, impregnará una juicio conjunto en perjuicio sustancial de Shkreli.

A través de este doble procesamiento de Shkreli porCaso 1:15-cr-00379-PKC Documento 678 Archivado el 26/01/24 Página 4 de 95”Con el gobierno y Greebel, existe un grave riesgo de que se impida al jurado emitir un juicio confiable sobre la culpabilidad o la inocencia, incluso con instrucciones restrictivas del tribunal”.

El tribunal de Shkreli concluyó que “las circunstancias aquí no son únicamente las de” los coacusados que buscan culparse mutuamente”.

Estados Unidos contra Villegas, 899 F.2d 1324, 1346 (2d Cir. 1990). Más bien, un acusado, Shkreli, tiene la intención de presentar una defensa de que no se cometió ningún delito porque careció de la intención requerida, mientras que su coacusado, Greebel, tiene la intención de presentar pruebas y argumentar que Shkreli es culpable según los cargos, y que Greebel no es más que otra víctima de las mentiras y engaños de Shkreli: un peón en ‘planes fraudulentos sin que [él] lo sepa’ (Declaración de Reed Brodsky, ECF No. 159.) Estas defensas equivalen a más que simples acusaciones de dos acusados. Más bien, la estrategia de defensa del coacusado de Shkreli presenta un escenario realista de que Shkreli será procesado, no sólo por el gobierno, sino también por Greebel, su coacusado. Shkreli se verá sustancialmente perjudicado al tener que defenderse en dos frentes, en un solo juicio, ante el jurado.

La capacidad del jurado para emitir un juicio confiable puede verse afectada por el efecto compuesto de escuchar el caso del gobierno en jefe dos veces, una vez del gobierno y otra vez de Greebel.

Tal carga sobre Shkreli causa gran preocupación al tribunal y se eleva al nivel de “prejuicio legalmente reconocible” que probablemente alcanza el nivel de negarle a Shkreli un juicio constitucionalmente justo. Véase Zafiro, 506 U.S. en 539, 113 S.Ct. 933.” Identificación. en 257.La situación aquí es mucho peor que en Shkreli, donde al tribunal simplemente le preocupaban los “argumentos” y las acusaciones de los abogados defensores. Aquí, un coacusado se pronunciará contra otro coacusado y tratará de presentar pruebas de la supuesta criminalidad, mentiras y protección política corrupta de su coacusado.

Al igual que Shkreli, Hernández tendrá que defenderse en dos frentes en un solo juicio: defenderse de las falsas acusaciones del Gobierno y defenderse de las falsas acusaciones del Sr. Bonilla.

En Estados Unidos contra Copeland, 336 F.Supp.2d 223 (E.D.N.Y. 2004), el tribunal de distrito separó a los coacusados por robo a un banco cuando un acusado tenía la intención de acusar al otro de cometer el robo al banco.

El tribunal concedió la indemnización y consideró que se trataba de un caso en el que “en efecto, el abogado [defensor] se convierte en un segundo fiscal...”. (citas omitidas) y porque “el jurado puede condenar [al codemandado] basándose en la teoría del gobierno o en la teoría [de su codemandado]”. 336 F.Supp.2d en 224.En Estados Unidos contra Nordlicht, 2018 WL 1796542 (E.D.N.Y. 2018), el tribunal de distrito desestimó a un acusado que tenía la intención de acusar a sus coacusados de fraude y afirmar ser un peón sin saberlo. El tribunal observó varios problemas con esto.

En primer lugar, sometería a sus coacusados a un “doble enjuiciamiento”, que el tribunal describió como “un orden de magnitud más severo que las acusaciones rutinarias y el intercambio de culpas entre los coacusados”. 2018WL 1796542 *

2. El tribunal señaló que el hecho de que un acusado acusara a sus coacusados crearía varios problemas, incluido el de sobrecargar a los coacusados con “tener que rechazar sus acusaciones además de las del Gobierno, lo que aumentaría gravemente la dificultad de su defensa”.

El tribunal concluyó que “aunque el Gobierno tiene compromisos éticos y requisitos de divulgación, [el acusado acusador] no tendría obligaciones paralelas. Esto pondría en desventaja a sus coacusados al obligarlos a responder a sus acusaciones y aseguraría una ventaja para el Gobierno. Esto se debe a que, en la medida en que se habría basado en argumentos que se superponenCaso 1:15-cr-00379-PKC Documento 678 Archivado el 26/01/24 Página 5 de 96con [los del codemandado], el Gobierno podría permitirle presentar esos argumentos sin tener que hacer revelaciones relevantes a sus codemandados”. Identificación. a las

3. Finalmente, el tribunal concluyó que “incluso con instrucciones restrictivas rigurosas, el jurado enfrentará un serio desafío al distinguir el caso del Gobierno contra los coacusados de Shulse de su defensa contra el Gobierno, lo que implicará un caso virtual contra los otros acusados”.

El tribunal de Nordlicht también expresó preocupaciones sobre la gestión del juicio, porque anticipó “innumerables objeciones durante las aperturas y los interrogatorios y contrainterrogatorios de los testigos, junto con frecuentes excepciones. Esto corre el riesgo de aumentar la complejidad de un caso que ya es desafiante, extender su duración e interrumpir las presentaciones de las partes, todo lo cual aumentará las posibilidades de confusión del jurado, poniendo en peligro aún más el derecho de los acusados a un juicio justo”. Identificación.Aquí, el corazón de las defensas de Bonilla y Hernández entran en conflicto entre sí.

Durante el juicio, habrá acusaciones de mentiras entre la defensa del Sr. Bonilla y la defensa del Sr. Hernández. Bonilla acusará a Hernández de proteger a Pineda, a quien Bonilla acusará de estar afiliado con traficantes de drogas, investigado por la policía hondureña y de no pasar una prueba de polígrafo. Bonilla intentará respaldar sus afirmaciones con expedientes policiales. Obviamente, el señor Hernández cuestionará esas acusaciones escandalosamente falsas.

El nivel de antagonismo entre estos dos acusados y sus respectivas defensas no hará más que aumentar durante cualquier juicio conjunto, de modo que existe un grave riesgo de que el jurado “infiera injustificadamente” que ambos son culpables.

Como en Serpoosh, el gobierno podría utilizar los conflictos entre las defensas de los acusados contra ellos, contrastando la “posibilidad teórica” de que ambas versiones de la defensa fueran ciertas con el “mundo realista en el que la historia de ninguno de los acusados podría ser cierta”. 919 F.2d en 838. Un jurado estaría más inclinado a no creer en ambos en lugar de analizar las muchas áreas de desacuerdo.En este caso, el Gobierno obtendrá una ventaja injusta en detrimento de los derechos constitucionales del Sr. Hernánez, porque contará con la ayuda de un segundo equipo de procesamiento en el Sr. Bonilla, quien pretende culpar a sus coacusados y tratar de condenarlos.

Para representar celosamente a sus clientes, todos los abogados defensores en este caso harán todo lo ético y legalmente permitido para demostrar que su coacusado antagonista no es creíble.

Sin embargo, “[l]a existencia de este fiscal adicional es particularmente problemática porque los abogados defensores no siempre están sujetos a las limitaciones y estándares impuestos al fiscal del gobierno”. Zafiro v. Estados Unidos, 506 U.S. 534, 544 n.3 (1993) (Stevens, J., concurrente); acuerdo Estados Unidos contra Copeland, 336 F. Supp. 2d 223, 224 (E.D.N.Y. 2004) (sostener defensas irreconciliables es tan perjudicial que obliga a indemnizar “cuando, como aquí, en efecto, el abogado del acusado se convierte en un segundo fiscal”) (se omiten las citas internas).

Al Gobierno también le ayudará el hecho de que el Sr. Bonilla no tiene que seguir las mismas reglas que el Gobierno. Por ejemplo, el Sr. Bonilla no está obligado a presentar al Sr. Hernández todos los descubrimientos previos al juicio, como el material de Brady, o las declaraciones anteriores que el Sr. Bonilla hizo a sus abogados, incluso si son inconsistentes con su testimonio en el juicio.

Tendrá las ventajas de un juicio por sorpresa contra Hernández, sin las tradicionales garantías del debido proceso que normalmente se aplican a un acusador, como Brady. Dado que el Sr. Bonilla es una parte representada, el Sr. Hernández no tiene capacidad para intentar entrevistarlo o investigarlo en el mismo Caso 1:15-cr-00379-PKC Documento 678 Archivado el 26/01/24 Página 6 de 97formas en que se podría investigar a otros testigos. Si bien el Sr. Hernández tiene el derecho de la Quinta Enmienda a no testificar en su propia defensa para disputar las acusaciones del Gobierno, si no testifica, el jurado puede preguntarse por qué no subió al estrado y se defendió contra las inquietantes acusaciones formuladas por su coacusado, sentado justo a su lado.

Finalmente, si el Sr. Hernández y el Sr. Bonilla tuvieran juicios separados, el Gobierno no tendría capacidad para citar al Sr. Bonilla como testigo contra el Sr. Hernández y no habría otro vehículo para que el Sr. Bonilla testificara contra el Sr. Hernández. en evidencia.Las declaraciones de apertura y cierre de este caso serán asuntos descabellados en los que el Sr. Bonilla le dirá al jurado que su coacusado es un criminal y un mentiroso comprobado, a quien investigó personalmente en Honduras, pero que fue ayudado por su relación con el otro coacusado. (Sr. Hernández), mientras que sus codemandados le señalarán con el dedo y lo llamarán mentiroso. Tootick, 952 F.2d en 1082 (“[l]as declaraciones iniciales pueden convertirse en un foro en el que se cuentan historias espantosas y extravagantes sobre la culpa exclusiva del ‘otro’ acusado”).Las graves luchas internas que ocurrirán entre los acusados frente al jurado pueden hacer que el jurado infiera injustificadamente que el antagonismo prueba la culpabilidad, lo que resultará en una destrucción mutua asegurada. El jurado probablemente inferirá que el hecho de que los coacusados se persigan entre sí es simplemente evidencia de que los individuos culpables buscan culparse entre sí. En consecuencia, es más probable que el jurado rechace ambas defensas y las declare culpables a todas.

Un juicio conjunto con Bonilla también reforzará el caso de la fiscalía contra cada acusado. La acumulación beneficiará al gobierno en detrimento de los coacusados a través de los profundos efectos de las acusaciones repetitivas entre sí. Cuando Bonilla acuse a Pineda y Hernández de actos criminales, reforzará el caso del gobierno contra ambos. Y cuando Hernández acusa a Bonilla de inventar historias para ayudarse a sí mismo, reforzará el caso del gobierno contra Bonilla.2 Como parte de su defensa, Bonilla1 Véase también Estados Unidos v. Romanello, 726 F. 2d 173 (5th Cir. 1984) (“En este caso, nos preocupa el prejuicio específico que resulta cuando los acusados se convierten en armas unos contra otros, arañándose unos a otros con defensas antagónicas).

Al igual que los desgraciados en el infierno de Dante, pueden enredarse y finalmente fusionarse a los ojos del jurado, de modo que ninguna de las defensas sea creída y todos los acusados sean condenados.”); véase también Estados Unidos v. Green, 324 F. Supp. 2d 311, 325 (D. Mass. 2004) (“Existe un riesgo considerable de que cada acusado, hábilmente lanzando disparos al otro, presenta el caso ante el gobierno. Específicamente, en medio del ruido, un miembro del jurado bien podría decir: “No puedo entender quién disparó, dadas las acusaciones mutuas de los acusados, pero no importa. Estuvieron involucrados de alguna manera y eso es suficiente. Esa conclusión redundaría en beneficio del gobierno”.

2 Véase Estados Unidos contra Lewis, No. CRIM.A. 11-107, 2013 WL 6623898, en *3 (E.D. La. 2013) (que concede una indemnización cuando el testimonio de un coacusado “reducirá la carga del Gobierno de demostrar que [el otro coacusado] es culpable más allá de toda duda razonable”); Estados Unidos contra Andrews, No. 1:12CR100, 2013 WL 6230450, en *6 (N.D.W. Va. 2013) (otorgar una indemnización porque la acumulación “reduciría] la carga del gobierno”, especialmente cuando “los abogados defensores no siempre están a las limitaciones y estándares impuestos al fiscal”) (cita interna omitida). Caso 1:15-cr-00379-PKC Documento 678 Archivado el 26/01/24 Página 7 de 98También puede intentar hacer referencia a presuntos otros delitos y malos actos que, según él, fueron cometidos por sus coacusados, que de otro modo no serían admisibles según FRE 404(b), pero el Sr. Bonilla, sin embargo, afirmará que son importantes para su defensa.

Los casos citados por el Gobierno no respaldan una denegación de indemnización. Además de Shkreli, en el que se concedió una indemnización, el Gobierno se basa en United States v. Scott, 637 Fed. Aprox. 10, 13 (2.º circuito, 2015). Pero en el caso Scott, un abogado codemandado (Everette Scott) y su cliente (Tyronne Gilliams) argumentaron que carecían de la intención de cometer el delito sin acusar al otro de haber hecho algo malo. El abogado Scott había argumentado que no tenía intención de cometer fraude porque Scott siguió las instrucciones de su cliente; y el cliente Gilliams argumentó que no tenía intención de cometer fraude porque siguió el consejo de su abogado. Identificación. Pero el abogado no argumentó que el cliente fue engañoso y le mintió; y el cliente no argumentó que proporcionó información completa y veraz al abogado y luego se basó en el asesoramiento posterior del abogado. Identificación.

Tampoco hay indicios en Scott de que alguno de los acusados expresara su intención de testificar uno contra el otro o de decirle al jurado que el otro acusado era culpable, mientras que ellos eran inocentes. Los acusados allí simplemente no estaban en el mismo rumbo de colisión que los acusados en este caso, porque un acusado no testificó contra el otro ni intentó presentar pruebas de que su coacusado era un criminal y un mentiroso.

El Gobierno también se basa en United States v. Yousef, 327 F.3d 56, 151 (2d Cir. 2003), pero los hechos en Yousef también fueron muy diferentes de este caso.

En Yousef, los acusados Ramzi Yousef y Eyad Ismoil apelaron sus condenas por su participación en el atentado con bomba contra el World Trade Center en febrero de 1993. En unos pocos párrafos de la decisión de 173 páginas, el Segundo Circuito estuvo de acuerdo con el tribunal de distrito en que “Yousef ‘no ha articulado ningún caso específico de prejuicio. En cambio, [él] sostiene que la naturaleza misma de sus defensas [y las de Ismoil], sin más, le perjudicaron’”. 327 F.3d en 151. Entre otras razones para no articular el prejuicio fue que Ismoil no ha podido argumentar en el juicio que fue “engañado” para que bombardeara el World Trade Center y, por lo tanto, la naturaleza de su defensa no era mutuamente antagónica a la defensa de Yousef. Identificación. en 152.Por último, el Gobierno se basa en United Sates v. Cardascia, 951 F.2d 474 (2d Cir. 1991), caso en el que se confirmó la denegación de la indemnización.

En Cardascia, el Segundo Circuito encontró que los coacusados no tenían defensas que fueran mutuamente excluyentes en su núcleo o esencia, donde ambos acusados afirmaron que no eran miembros de la conspiración acusada. 951 F.2d en 485. Cardascia no involucró la situación de un codemandado tomando posición contra otro codemandado y llamándolo criminal y mentiroso, quien fue ayudado por el tercer codemandado. Cardascia tampoco fue un caso en el que un coacusado subió al estrado y le dijo al jurado que, como ex miembro de las fuerzas del orden, en realidad había investigado a uno de sus coacusados y descubrió que no pasó un polígrafo o intentó presentar expedientes contra sus coacusados. .

En conclusión: Por todas las razones expuestas en este documento, las razones expuestas en las Mociones complementarias in limine del Sr. Pineda del 22 de enero de 2024 y del 26 de enero de 2024, y la moción de indemnización presentada anteriormente por el Sr. Hernández, con fecha del 3 de febrero de 2023 (Dkt. 515 ), solicitamos que la Corte conceda juicios separados para los señores Hernández, Bonilla y Pineda.

Respetuosamente: Renato C. Stabile