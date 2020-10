Trump insiste en afirmar que es inmune al coronavirus

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que ya es "inmune" al covid-19, un día después de que su médico emitiera una breve carta en la que indicaba que el mandatario ya no corría el riesgo de transmitir el virus.



"Parece que soy inmune, no sé, tal vez durante mucho tiempo, tal vez poco tiempo, tal vez de por vida. Nadie lo sabe realmente, pero soy inmune", dijo en una entrevista telefónica con la cadena Fox News.



"Tienen un presidente que es inmune (...) Hoy tienen un presidente que no necesita esconderse en su sótano como su oponente", agregó Trump, quien busca obtener un segundo mandato, en referencia al candidato demócrata, Joe Biden.



La cuestión de la inmunidad al covid-19 aún no está clara del todo. No se sabe con precisión el grado de protección que ofrecen los anticuerpos, ni la duración de cualquier grado de inmunidad.

Biden estaría enfermo, según Trump

Durante la entrevista con Fox News, Trump también insinuó que su rival demócrata podría estar enfermo.



"Si miras a Joe, estaba tosiendo terriblemente ayer (sábado), luego agarraba su máscara, luego estaba tosiendo", dijo.



"No sé qué significa eso, pero la prensa no ha hablado mucho de eso", agregó.



El equipo de campaña de Biden publica diariamente los resultados de las pruebas de covid-19 a las que se somete el candidato. Hasta el momento todas dieron negativo.



Una transparencia que no practica el presidente de Estados Unidos. Su equipo médico se niega a decir cuándo Trump dio negativo por última vez.

Vea: América Latina supera los 10 millones de casos de coronavirus



Esta postura alimenta las sospechas de que el presidente no se sometió a la prueba de covid-19 durante varios días antes de que el 1 de octubre anunciara que contrajo el coronavirus.



Trump habló el sábado desde la Casa Blanca frente a cientos de seguidores y vuelve a la arena de campaña con un ritmo intenso. El lunes hará un acto en Florida (sureste); el martes, en Pensilvania (noroeste), y el miércoles, en Iowa (centro).