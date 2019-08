Joven relata cómo iba a ser descuartizado por mareros en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

"Yo pensaba que era mi último día", relató el joven que fue rescatado este martes por la Policía cuando iba a ser asesinado supuestamente por mareros en Tegucigalpa.



Alejandro López López contó que "eran tres (sujetos que lo raptaron), pero cuando me traían en el bus eran dos con las armas".

"Yo pensaba en mi hermana, en mi novia más que todo. No sé, fue bien feo, como una pesadilla", dijo muy nervioso Alejandro a agentes policiales.



Supuestamente los criminales estaban esperando hachas y sacos para ejecutar su plan de quitarle la vida.

"Yo me tiré por Comayagüela por las manifestaciones. Ahí me pusieron las armas y me montaron a un bus, luego bajaron a toda la gente y me llevaron para la montaña y solo estaban esperando las cosas para descuartizarme", indicó.

El joven, vestido con un buzo negro y sin camisa, fue encontrado atado de manos, vendado y con signos de tortura.

El joven rescatado fue identificado como Alejandro López López.