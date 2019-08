Citas de pasaportes están saliendo para octubre

San Pedro Sula.

Debido a la alta demanda de pasaportes, las citas compradas en el banco para obtener el documento están saliendo para octubre.La solicitud de pasaportes se ha disparado en este último mes, lo que ha hecho que las citas de agosto y septiembre ya estén vendidas en su totalidad.

Los usuarios atendidos esta semana en la oficina noroccidental del Instituto Nacional de Migración (INM) en San Pedro Sula manifestaron que la cita la habían comprado en junio; es decir, que solo tuvieron que esperar un mes.Sin embargo, para algunos la espera será de dos meses.

“Fui dos veces al banco y no había sistema. Regresé una tercera vez y ya la pude comprar, pero me salió para octubre. Me sorprendí porque aún estábamos en julio”, dijo Ana Hernández.La oficina noroccidental en el edificio de Híper Antorcha, bulevar del norte, es una de las que más usuarios recibe. A diario, el personal puede atender de 350 hasta 500 solicitantes, dependiendo la temporada.

El 60% de quienes son atendidos son de San Pedro Sula y el 40% restante de municipios aledaños.

Aumento.Más de 90,000 pasaportes fueron emitidos en 2018 en SPS, un aumento del 30% en comparación con 2017.

Para quienes requieren viajar con urgencia pueden adelantar su fecha de viaje pagando $20 (L493.4 aproximadamente) adicionales por una cita de emergencia, pero esto solo es permitido con justificación, ya sea laboral o por salud, una situación de fuerza mayor.Regularmente, en el INM de San Pedro Sula emiten un promedio de 20 citas de emergencia diarias.

Armando López viajó desde Santa Bárbara para cumplir su cita y obtener el pasaporte por primera vez y con una duración de cinco años.“Tardaron 25 minutos en atenderme, fue rápido y está todo bien organizado”, dijo López, quien lucía satisfecho de que el proceso haya sido expedito.

Los bancos en donde los usuarios pueden comprar la cita son Banco Atlántida, BAC, Banco de Occidente y Banco Ficohsa.Uno de los problemas frecuentes es que los usuarios llevan copia de cédula y el instituto solo acepta la original y partidas de nacimiento originales.

Los mayores de edad solo deben presentar la tarjeta de identidad y la cita del banco. En caso de renovación llevar el pasaporte vencido.Los menores de edad deben ir acompañados de ambos padres; de faltar uno de ellos deben llevar el permiso extendido por un notario.El costo del documento por cinco años es de $35 y por 10 años de $50.

Las autoridades no quisieron referirse a la alta demanda de pasaportes y sobre que las citas están saliendo para octubre.