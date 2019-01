Trump advierte en la frontera sobre nueva caravana en Honduras

Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense Donald Trump presiona a los demócratas desde la frontera al exigir la construcción de un muro para frenar el ingreso de inmigrantes indocumentados a EEUU, alertando sobre una "gigantesca caravana" que se prepara para salir de Honduras la próxima semana.



"Hay otra gigantesca caravana formándose ahora mismo en Honduras, hemos intentado detenerla. Pero hasta ahora, es la más grande que hemos visto. Un dron no la va a detener, los sensores tampoco. ¿Saben que va a detenerla? Un hermoso y poderoso muro", afirmó.

Trump quiere 5,700 millones de dólares para erigir un muro que considera necesario para detener una crisis de crímenes violentos causada por la inseguridad en la frontera sur. Los demócratas aseguran que el muro no resuelve los problemas de inmigración y critican que es solo una treta política para satisfacer a las bases de derechas del presidente.



El mandatario ha presionado al Congreso al negarse a firmar el presupuesto del gobierno federal, lo que derivó en el conocido como "shutdown", por el que cientos de miles de funcionarios, incluidos controladores aéreos y miembros de la Guardia Costera, no han cobrado su salario en tres semanas.

Trump ha martilleado la amenaza de que, si los demócratas no ceden, declarará la emergencia nacional para concederse a sí mismo el poder de saltarse el voto del Congreso.



"Si no llegamos a un acuerdo, creo que me sorprendería" que no declare una emergencia nacional, afirmó.