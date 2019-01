“Mamá, mamá”, gritaban los dos hermanitos que murieron quemados

San Pedro Sula, Honduras.



Dos hermanitos, uno de cuatro años y el otro de 22 meses de edad, se calcinaron ayer dentro de su humilde hogar en los bordos de la colonia El Limonar, sector El Carmen.



Los occisos fueron identificados como Adrián Alexander y su hermano menor Joshua Sair Posas Alvarado, quienes a pesar del esfuerzo de los vecinos no fueron rescatados y murieron quemados. La tragedia fue la tarde de ayer cuando la madre de los niños, identificada como Sindy Elisabeth Posas, salió de su casa a la pulpería para comprar una recarga telefónica y a los pocos minutos los vecinos gritaron que salía fuego de la casa.

Rescate



Según relataron los testigos, fue en cuestión de segundos que las llamas se propagaron por toda la vivienda que estaba construida de madera y láminas de zinc; no obstante, algunos valientes arriesgaron sus vidas ingresando en la propiedad, pero lamentablemente el ardiente fuego no los dejó llegar hasta el dormitorio adonde estaban los hermanitos.

Los dos hermanitos de cuatro y dos años estaban dentro de su casa cuando fueron sorprendidos por las llamas que lamentablemente acabaron con sus vidas.

“Escuchamos que los niños gritaban mamá, mamá, y lloraban, pero después se callaron”, expresó uno de los vecinos que presenció la tragedia.



Héctor Valerio, otro poblador del lugar, relató que abrieron los portones para intentar salvar a los niños, “no sabemos si fue algún cortocircuito lo que provocó el incendio, pero al entrar en la casa solo vimos los cuerpecitos totalmente quemados y ya no pudimos hacer nada”.



Otra vecina identificada como Gloria Sevilla comentó que fueron dos viviendas las que se incendiaron, pero en la otra casa no había nadie porque los dueños estaban trabajando, pero sí se les quemaron todas las pertenencias.

El hecho ocurrió en una humilde vivienda en los bordos de la colonia El Limonar, sector El Carmen, en San Pedro Sula.

Otros vecinos comentaban que los menores eran muy juguetones y que siempre el hermanito de cuatro años protegía al pequeño, por lo que lamentaron que murieran de esa forma tan trágica.



Informe



Alberto Varela, comandante de Bomberos, manifestó que están investigando cuáles fueron las causas que originaron el incendio que lamentablemente dejó la pérdida de lo dos menores de edad. “En al menos dos días tendremos el informe completo de lo que provocó el siniestro, movilizamos varias unidades de la estación Calpules”, informó.



Uno de los bomberos lamentó que la seguridad de la colonia no les permitió ingresar y tuvieron que hacer un recorrido más largo y eso los atrasó en el rescate de los niños, por lo que los bomberos hacen el llamado a los representantes de las colonias o cualquier negocio que cuando son emergencias deben dar paso a los cuerpos de socorro.