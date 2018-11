Por unanimidad de votos declaran culpables a implicados en crimen de Berta Cáceres

Tegucigalpa.



El Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional encontró pruebas suficientes para emitir un fallo condenatorio por unanimidad de votos por el delito de coautores del asesinato de Berta Cáceres contra Mariano Díaz (oficial del Ejército), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar) y Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa del Proyecto Agua Zarca, así como a Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte Meza y Óscar Arnaldo Torres Velásquez.

LEA: Declaran culpables a siete de los ocho implicados en crimen contra Berta Cáceres



A estos últimos cuatro condenados, el Tribunal también los encontró culpables de asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra Gustavo Castro, único testigo del crimen; mientras que a Emerson Duarte, el Tribunal determinó absolverlo por todos los delitos de que fue acusado en el caso, y ordenó su inmediata libertad.



Se señaló que la audiencia para la individualización de la pena se programa para el 10 de enero de 2019 a la 1:30 pm. La Fiscalía solicitó una condena de 30 años por asesinato y de 20 años por tentativa de asesinato.

LEA: "Se ha hecho justicia, pero lo más terrible es no volver a tener a mi hija": Madre de Berta Cáceres

La sala lució abarrotada por familiares de la ambientalista asesinada y de los mismos acusados, quienes aguardaban la resolución del juez.

El fallo



La Sala I del Tribunal de Sentencia fue el escenario adonde ayer se condenó a siete de los ocho implicados en el crimen de la ambientalista. Desde tempranas horas, medios nacionales e internacionales, familiares, así como representantes de organizaciones ambientalistas, diplomáticas y de derechos humanos abarrotaron la sala.



A las 4:00 pm, con el ingreso de los acusados y de los miembros del Tribunal, se inició la audiencia con la lectura de la resolución.



Los acusados se mostraron serenos y atentos a la decisión que en el caso emitían los jueces.



Tras un análisis conforme a las pruebas presentadas y argumentos debatidos en las cinco semanas que duró el juicio oral y público, por unanimidad, el fallo estableció que siete de los acusados tenían responsabilidad penal en el hecho, y por lo tanto fueron condenados.

Afuera, afines al Copinh llegaron para apoyar a la familia Cáceres.

El papel de los condenados



Sergio Ramón Rodríguez Orellana, junto con otras personas con cargos ejecutivos en la empresa, estableció el Tribunal, procedieron a crear un plan para obtener información de los movimientos y acciones de Berta Cáceres.



Para ello, Sergio y otro ejecutivo de Desa pagaron servicios de informantes, lo que sirvió para emprender represalias contra Cáceres.



En el caso de Douglas Bustillo, este fue contactado y junto con Sergio y otro ejecutivo de la empresa planearon eliminar a Berta Cáceres, y esa misión se le encomendaron a Bustillo.



Fue entonces cuando Bustillo contactó a Mariano Díaz Chávez y lo hizo partícipe de las acciones contra Berta, proporcionando Mariano el arma y logística y las personas con las cuales se apoyaría para el crimen.

Más de 100 pruebas se acreditaron durante el juicio para demostrar la implicación de cada uno de los condenados.

Henry Javier Hernández fue abordado por Mariano Díaz Chávez y le planteó las acciones que tenían para matar a Cáceres.



Iniciaron conversaciones para coordinar la ejecución del hecho. Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Edilson Duarte Meza y Óscar Arnaldo Torres Velásquez fueron contactados para que junto con Henry “ejecutaran el trabajo” como sicarios, o sea, matar a Berta, por lo que les pagarían 100,000 lempiras. La muerte de Berta se había planeado para el 2 de febrero de 2016, pero por la falta de logística se pospuso ejecutar el crimen.



Pero el 21 de febrero de nuevo retomaron las coordinaciones para ejecutar el plan, y fue el 2 de marzo de 2016 el día que señalaron para cometer el crimen.



Se desplazaron a La Esperanza, Intibucá, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte Meza y Óscar Arnaldo Torres Velásquez, quienes vigilaron a Berta para llegar a su casa en la colonia El Líbano, ingresaron por la cocina después de las 11:00 pm. Ante el ruido que se escuchó, Berta gritó: ¿Quién anda allí? Uno de los individuos llegó al cuarto del testigo y le apuntó con el arma y otro fue al cuarto de Berta y le infirió tres balazos.



El detalle de toda la operación de los implicados en el crimen se logró gracias a los vaciados telefónicos, escuchas, declaración de testigos, pruebas balísticas y testimonio de los acusados. El último capturado en el caso es Roberto David Castillo Mejía, considerado como autor intelectual y quien era presidente ejecutivo de Desa.



Habla la madre



“Sentí como cuando a las dos de la mañana me hicieron una llamada y me dijeron doña Berta mataron a Bertita, así sentí cuando escuché a los jueces. Ha sido un momento muy difícil, pero ya lo superé”, dijo Austra Flores, madre de Berta Cáceres.



La madre de la ambientalista junto a sus hijos y sobrinas estuvo atenta en la sala.



Quería justicia por la muerte de su hija, y ayer la justicia condenaba a los asesinos de Berta.



“No me siento alegre ni satisfecha, pues aunque manden a estos bandidos a la cárcel, a mi hija no la vuelvo a tener; no la vuelvo a besar ni a contemplar.



Se terminó la vida de ella, pero la lucha sigue viva”, expresó. Las lágrimas rodaron por sus mejillas.



Miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) llegaron también a los tribunales para apoyar a la familia Cáceres.