"Se ha hecho justicia, pero lo más terrible es no volver a tener a mi hija": Madre de Berta Cáceres

Tegucigalpa, Honduras.



Los sentimientos encontrados en Austra Flores López, madre de Berta Cáceres, fueron notorios luego de escuchar el fallo contra los responsables del asesinato de la ambientalista hondureña.

"No me siento alegre ni satisfecha, pues aunque manden a 'estos bandidos' a la cárcel, a mi hija no la vuelvo a tener; no la vuelvo a besar ni a contemplar... se terminó la vida de ella, pero la lucha sigue viva", opinó Austra Flores, luego de escuchar que siete, de los ocho acusados por el crimen, fueron declarados culpables.



Prosiguió: "el fallo esperamos que sea al pie de la letra y que no vayan a salir dándoles medidas cautelares y que vayan a salir libres"



La madre de la ambientalista hondureña finalizó diciendo que "se ha hecho justicia, pero lo más terrible es no volver a tener a mi hija. Vamos a seguir luchando hasta que caigan los autores intelectuales".

La individualización de la pena se dictará el 10 de enero de 2019.

La declaración de culpabilidad incluye a Sergio Rodríguez Orellana, el gerente de asuntos comunitarios y medioambientales de la empresa Desarrollos Energéticos (Desa), y Douglas Geovanny Bustillo, teniente retirado del ejército que fue el director de seguridad de Desa hasta el 2015.



También fueron declarados culpables Mariano Díaz Chávez (oficial del Ejército), Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez, Edilson Duarte y Óscar Arnaldo Torres.



Emerson Duarte fue el único de los ocho implicados que resultó absuelto por el tribunal de justicia de Honduras por no habérselo encontrado indicios en el delito de encubrimiento del que estaba acusado, según el fallo.



De acuerdo al fallo son coautores del asesinato en perjuicio de Berta Cáceres: Douglas Bustillo, Mariano Díaz y Sergio Rodríguez. Henry Hernández y Óscar Torres, coautores del asesinato de la ambientalista y tentativa de asesinato en perjuicio del testigo protegido.