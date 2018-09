Dua Lipa exhibe su sensualidad en nuevo video musical "Electricity"

Londres, Reino Unido

La cantante Dua Lipa (23) se ha consagrado como una de las estrellas del pop más potentes del momento a lo largo de un año marcado por sencillos tan exitosos como One Kiss, Be the Oneo New Rules, los cuales le han llevado a ocupar los primeros puestos de las listas de ventas y streaming.

Y ahora que la joven británica se encuentra trabajando en el que será su segundo trabajo discográfico quiso poner el broche de oro a tan aclamada etapa con la salida al mercado de una ‘edición deluxe’ de su primer disco homónimo llena de agradables sorpresas para sus incondicionales.

“Estoy muy emocionada de anunciar que una versión súper deluxe de mi álbum llegará a las tiendas el próximo 19 de octubre, ¡con tres nuevas canciones!”, ha escrito la artista en su perfil de Twitter.

Las tres pistas, que se incluirán en la versión extendida de su disco debut, se llaman Want To, Running y Kiss and Make Up, siendo esta última una colaboración “exclusiva” con el afamado grupo de pop coreano (K-Pop) BLACKPINK, que sin duda hará las delicias de los cada vez más numerosos seguidores que tiene este subgénero entre el público más joven de los países occidentales.

Nuevo Video:

Dua Lipa mantiene su exitoso momento musical, ahora con el dj Diplo y el reconocido músico británico Mark Ronson, a pocas horas de lanzar el video oficial de Electricity ha superado el medio millón de visitas en youtube. En el material audivisual observamos a una Lipa sensual en un diminuto boxer rojo, junto a una ajustada camisa blanca.