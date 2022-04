El 40% de los niños en Cortés tiene las dos dosis de la vacuna anticovid

Solo el 15% de los niños de entre 5 y 11 años tienen las dos dosis de la vacuna anticovid en San Pedro Sula; es decir, 16,178 menores, situación que preocupa a las autoridades de Salud y Educación, tomando en cuenta que ya retornaron a las clases presenciales.

El lunes 18 de abril fueron convocados por la Secretaría de Educación 1.7 millones de estudiantes a clases presenciales, pero la cantidad en los centros educativos no fue la esperada.

Algunos inmuebles no contaban con las condiciones para recibir a los estudiantes y, sumado a esto, los padres de familia no enviaron a sus hijos por no contar con la vacuna contra el coronavirus.

A diferencia de la Capital Industrial, en los 11 municipios que comprende la Región Sanitaria de Cortés las cifras son un poco más altas, ya que 35,396 niños, que equivale al 40%, cuentan con las dos dosis del biológico.

Conforme a los datos proporcionados por el jefe de la Región de Salud de Cortés, Julio Rodríguez, la meta a inocular contra el covid-19 son 140,488 niños de entre 5 y 11 años.

Añadió que con primeras dosis hay 89,022 pequeños, lo que representa el 63% de la población meta, y aún falta vacunar a 51,426.