Taiwán: China perturbará la democracia en la región

Ahora que la mayoría de países de Centroamérica son sus aliados diplomáticos, la República Popular de China avanza estratégicamente y se convierte en un actor político importante en el istmo al ingresar como observador permanente al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Pero esto, según expertos, pone en riesgo la democracia.

Esta semana, el Parlacen, en sesión plenaria celebrada en Managua, aprobó el ingreso de China y expulsó automáticamente a Taiwán que formó parte por más de dos décadas.

Tras este nuevo revés, Relaciones Exteriores de Taiwán ha advertido que China “podría dividir la unidad interna del Parlacen y perturbar la democracia y armonía de la región”.

Arturo McFields, exembajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA), hace eco de esa advertencia por los efectos negativos que China desencadenaría en las naciones del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica).

“Lo sucedido en el Parlacen es una derrota no tanto para Taiwán, es una derrota para la democracia y los derechos humanos en la región. Esto significa un mayor alineamiento con China y todo lo que China representa: trabajos con bajos salarios, productos de mala calidad, derechos laborales violentados bajo el sistema comunista”, dijo el diplomático en una entrevista con Diario LA PRENSA.

McFields califica como “un duro golpe para Taiwán porque está perdiendo presencia en Centroamérica. Por otro lado, hay un aspecto importante, aunque pierde presencia en Parlacen, todavía tiene presencia en el Banco Centroamericano, donde ha estado más de treinta años. El BCIE representa la parte financiera, los proyectos, donde los países quieren tener a un socio importante como Taiwán. Y sigue siendo observador dentro del Sica”.

“Es una derrota para la democracia y los derechos humanos y significa gobiernos más autoritarios, más cercanos a China, no sólo en lo económico, sino en el aspecto ideológico y esa es la parte que preocupa”, recalcó.

McFields observa “señales en el horizonte” que sugieren la ruptura diplomática entre Guatemala y Taiwán a causa de los “cambios políticos que se han dado en ese país y eso es inminente”.

Graco Pérez, experto en temas asiáticos, coincide con McField, considera que “la democracia está en riesgo, porque China definitivamente exporta su modelo, no sólo económico, sino político, con un gobierno autoritario, donde solo existe un partido político, donde las decisiones las toman arriba, donde no hay diferentes poderes y no hay foros”.