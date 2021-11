Registro asegura que entregará 450,000 DNI restantes en 18 días

La vigencia de la tarjeta de identidad vieja está a pocos días de vencer, luego de la última prórroga que brindó el Congreso Nacional, sin embargo, la entrega del nuevo documento de identificación nacional (DNI) no se ha completado por parte del Registro Nacional de las Personas (RNP).

Óscar Rivera, comisionado presidente del órgano registral, señaló que están pendientes de entregar 450,000 tarjetas de identidad en todo el territorio nacional, que representa el 8% del total de personas que lograron enrolarse para participar en el proceso electoral del 28 de noviembre.

Rivera expresó que el Registro está haciendo todos los esfuerzos para poder entregar el DNI a todas las personas restantes antes del día de las elecciones y aseguró que para el 27 de noviembre todos los hondureños enrolados tendrán su documento.

INGRESE A ESTE ENLACE PARA UBICAR SU CENTRO DE ENTREGA DE DNI

“Los invitamos para que puedan apersonarse, ya el DNI está disponible a nivel nacional, este proceso nos asegura que todos los ciudadanos podrán tener su documento para poder participar en el proceso electoral y para hacer sus gestiones en el día a día”.

Además, el comisionado informó que del total que falta por entregar hay una gran cantidad que no serán entregadas por diferentes motivos, por ejemplo: personas que ya fallecieron y otras que se fueron de migrantes. Rivera indicó que proyectan que serán unos 120,000 documentos que no se van a entregar, además agregó que hay 35,000 DNI que tienen problemas con la letra o algún tipo de inconsistencia por lo que se están revisando las mismas.

Tomás Zambrano, secretario del CN, dijo a LA PRENSA que todavía no se ha discutido en la cámara legislativa si volverán a ampliar el plazo de la tarjeta de identidad, debido a la gran cantidad de nuevas que falta entregar, por lo que este 15 de noviembre vence el plazo si no se amplía.

Por otro lado, Eduardo Fuentes, codirector del Consejo Nacional Electoral, indicó ayer que se inhabilitaron a 100 candidatos que no podrán votar por sí mismos, ya que no aparecen en los cuadernillos, pues no se enrolaron a tiempo.

SOBRE EL DNI

15 de noviembre: El Congreso amplió hasta el próximo lunes la validez de la identidad vieja para que el RNP entregara los DNI.

28 de noviembre: Se celebran los comicios electorales con la nueva identidad.