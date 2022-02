Positividad aumenta de 5 a 7% al día en sexta oleada de covid

“Estamos viendo que estamos teniendo un incremento exponencial de covid por la variante ómicron de entre 5 a 7% de positividad diaria. Esta variante es muy contagiosa; en 24 horas una persona positiva que esté en contacto, solo el hecho de dormir en la misma habitación y teniendo distancias de dos metros entre cama, facilita su propagación. Desde que empezó la pandemia este es el sexto pico de contagio”, comentó.

Protección

El funcionario recordó que las dos aplicaciones del esquema básico de vacunación contra la covid dan una protección inmunológica al portador de entre ocho meses a un año y esta protección va disminuyendo, aún más rápido entre personas que tienen enfermedades de base como hipertensión.

Quienes tienen las dos dosis y se han aplicado la dosis de refuerzo se pueden contagiar de ómicron con la ventaja que esta presentará síntomas leves y se puede recuperar, obviamente en una edad que no sobrepase los 60 años y sin enfermedades.

“En estas primeras cinco semanas epidemiológicas hemos andado en una positividad entre el 30 y el 39%. Los fallecidos son de todas las edades, pero el grupo poblacional más afectado son los mayores de 60 por neumonía”, agregó.

Según el médico, una persona que está vacunada y que no se ha contagiado de ómicron tiene una probabilidad del 50% si no toma en cuenta las medidas de bioseguridad y no tiene una dosis de refuerzo. Si ya se ha contagiado por ómicron es casi nula la probabilidad de enfermar por la misma variante a menos que sea por otra variante, según este especialista.

Actualmente se está vacunando a menores de 10 años y la otra semana se arranca con nueve años, aún no hay datos de cuántos han sido vacunados, se están recopilando, comentó.En ese sentido hizo un llamado a los padres a acudir a vacunarse porque no hay riesgos para los niños con la vacuna pediátrica Pfizer de 10 microgramos, 20 menos que la de adulto.

Afectación

Nery Josué Perdomo, especialista en Medicina Interna, Radiología e Imagen y miembro del Comité Científico de la Asociación Hondureña de Radiología e Imagen, dijo que los casos con daño pulmonar (neumonía) habían descendido luego de la aplicación de la vacuna; pero en los últimos dos meses se presenta un ligero aumento, incluso entre pacientes vacunados.

Este subespecialista, experto en diagnosticar daño pulmonar por covid, dijo que solo en su consulta a la semana identifica 50 pacientes con daño pulmonar por la enfermedad y que es preocupante.

Carlos Umaña, médico del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), dijo que sí se ha dado un pequeño incremento en estas dos últimas semanas, pero en San Pedro Sula se ha dado un ligero descenso en la atención de los triajes; sin embargo, eso no es motivo de alegría porque solo el 35% elegible para la tercera dosis está vacunada, es decir, que de 4.9 millones que se han puesto dos dosis, solo 1.5 millones tienen la tercera.